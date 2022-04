Trailrunning, Kraxeln, Wandern Multifunktionsschuhe im Test 2022

Gut

Fazit: Wer gerne spürt, worauf er steht und geht, und einen leichten, weichen Schuh zum Joggen und Trailrunning sucht, trifft hier eine gute Wahl.

Mit 640 Gramm zählt der Dynafit zu den leichtesten Modellen im Test 2022. Hat man ihn erst einmal an den Fuß angepasst, was durch die teilabgedeckte Schnürzone etwas fummelig ist, sitzt er fest und sicher am Fuß. Dadurch ermöglicht er bei Läufen durch wildes Terrain ein präzises Auftreten. Die wenig verwindungssteife Sohle passt sich gut dem Untergrund an, das gefällt beim Joggen, beim Wandern – zumal mit Rucksack – erfordert es hingegen mehr Aufmerksamkeit.

HERKUNFT Vietnam

WIEDERBESOHLBAR nein

GEWICHT 640 g/Paar Gr. 42,5

PASSFORM Fällt klein aus, schmal geschnitten, sehr niedrige Zehenkappe, sicherer Halt, auch an der Ferse.