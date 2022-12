Mit seinem extrahohen Glattlederschaft und den gutmütig abrollenden Sohlen wendet sich der in Italien gefertigte Aku an klassische Skandinavien- und Schottland-Trekker. Also an jene, die einen soliden Begleiter für Zelttouren in nassen, sumpfigen watstellenreichen Gegenden suchen. Damit ähnelt er dem Hanwag, ist aber leichter. Dafür bietet er nicht ganz so viel Seitenhalt und Sohlenstabilität wie der Bayer. Im Zweifel probierst du am besten beide im direkten Vergleich an. Gewicht 1690 g (Paar), Preis 300 €

Aku Superalp NBK bei Amazon bestellen