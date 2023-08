Der Pure Freedom von Meindl besitzt eine dickere Sohle, als man es von Barfußschuhen sonst kennt. Sie dämpft sogar ein wenig an der Ferse, wodurch sich das Leichtpaar auch auf festen Wegen gut trägt, im Gelände aber immer noch das gewünschte Barfuß-Gefühl bietet. Am meisten überzeugte er mich aber als Zweitschuh: am Klettergurt hängend, um damit den Abstieg zu meistern, als Ersatzpaar für Hütten- und Zelttouren und vor allem: als Werkzeug für Flussquerungen, wie sie auf Lapplandtouren an der Tagesordnung stehen. Hier bot der Pure Freedom viel Halt – im Schuh und auf glitschigen Felsen. Dazu punktete er mit starkem Zehenschutz und trocknete nach jedem Watmanöver im Nu. Ebenfalls top: Seine zwei Dienstjahre sieht man dem Testpaar nicht an.