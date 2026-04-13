PEGASUS-Highlights zum Jubiläum: Das Solero EVO 7F Belt von PEGASUS

60 Jahre ZEG stehen für starke Exklusiv-Marken, technische Kompetenz und die enge Verbindung zum Fahrradfachhandel. Zum Jubiläum zeigt Europas größte Zweirad-Einkaufsgenossenschaft mit Jubiläumsmodellen von PEGASUS, wie vielseitig moderne Fahrräder und E-Bikes heute sind – von der täglichen Mobilität bis zur entspannten Tour am Wochenende.

Die Exklusiv-Marke PEGASUS steht seit Jahrzehnten für zuverlässige Technik, hohen Komfort und ein breites Angebot für unterschiedlichste Ansprüche. Ob Arbeitsweg, Einkauf oder Freizeittour – die Modelle sind konsequent auf Alltagstauglichkeit, Langlebigkeit und einfache Handhabung ausgelegt. Damit spricht PEGASUS sowohl Einsteiger als auch erfahrene E-Bike-Nutzer an, die Wert auf Qualität und durchdachte Ausstattung legen.

ZEG

Ein gutes Beispiel ist das PEGASUS Solero EVO 7F Belt (ab 2.999 Euro UVP), ein durchdachtes E-Bike für Alltag und Freizeit. Der Bosch-Antrieb sorgt für harmonische Unterstützung, während Riemenantrieb und Nabenschaltung für Zuverlässigkeit und geringen Wartungsaufwand stehen. Komfortable Fahreigenschaften, eine aufrechte Sitzposition sowie die Alltagsausstattung machen es zum idealen Begleiter für Pendler und Freizeitradler. Ebenfalls als Jubiläumsmodelle erhältlich: das PEGASUS Solero EVO 10 (ab 2.999 Euro UVP) sowie das PEGASUS Ravenna EVO 7F Belt (ab 2.999 Euro UVP).

Gute Ergebnisse von PEGASUS Modellen in Vergleichstests unterstreichen den Anspruch, alltagstaugliche Technik mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis zu verbinden. Gleichzeitig profitieren Kunden von der langjährigen Entwicklungsarbeit der ZEG, die kontinuierlich in Komfort, Sicherheit und moderne Antriebstechnologie investiert.

Alle Jubiläumsmodelle gibt es ausschließlich bei den ZEG-Fachhändlern. Dort profitieren Kunden von persönlicher Beratung, professionellem Service und einer zuverlässigen Werkstatt – wichtige Vorteile gerade bei E-Bikes und ein gutes Argument für den Kauf im Fachhandel.