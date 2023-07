Nach Behördenangaben brach der Vulkan Fagradalsfjall auf der Halbinsel Reykjanes im Südwesten Islands am Montag, 10. Juli 2023, kurz vor 19 Uhr deutscher Zeit aus. In der Nähe des Berges Litli Hrútur habe eine Eruption begonnen, die derzeit weder den Flugplan noch den Betrieb der isländischen Fluglinien – insbesondere PLAY Airlines beeinträchtigt. Der Ausbruch habe momentan keine Auswirkungen auf den Flugbetrieb des in der Nähe liegenden Flughafens Keflavík.

Passagieren, die über den Flughafen Keflavík fliegen, wird sogar empfohlen, einen Fensterplatz zu buchen, um so eventuell einen Blick auf das spektakuläre Naturphänomen aus der Luft zu erhaschen. Das PLAY-Team kündigte an, auf Instagram und Facebook regelmäßig neue Fotos und Videos vom Vulkanausbruch aus der Luft zu posten – und die Fluggäste rechtzeitig zu informieren, falls es "wesentliche Entwicklungen" im Flugbetrieb gäbe. Das Gebiet rund um Fagradalsfjall wird von den Behörden genau überwacht – wegen der Lava und den austretenden, giftigen Gasen wird davon abgeraten, direkt in das Gebiet rund um den Ausbruch zu fahren.

PLAY Airlines Tagesaktuelle und detaillierte Informationen und Sicherheitshinweise: safetravel.is​

In den Jahren 2021 und 2022 gab es bereits Vulkanausbrüche in der Nähe des Fagradalsfjall, der weit von bewohnten Gebieten entfernt ist. Er stellt keine Gefahr für die Infrastruktur in Island dar. Die Eruption ist bei Tageslicht gut sichtbar und kann über einen Live-Stream aus dem Gebiet verfolgt werden.

