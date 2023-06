In diesem Artikel: "Wir wandern zusammen und hoffen, dass wir niemals ankommen"

Startschuss für den Classic

Halbzeit

Die letzten 20km

"Wir wandern zusammen und hoffen, dass wir niemals ankommen" So lautet das Motto des schwedischen Outdoorherstellers Fjällräven und deren Eventreihe "Fjällräven Classic"

Eigentlich sollte das schon die vierte Ausgabe der Fjällräven Classic in Deutschland werden, aber aufgrund des C-Wortes war auch für die Outdoorveranstaltung zwei Jahre Pause. Runde zwei, von eigentlich schon vier der Classics in Deutschland, lockte knapp 300 Teilnehmer aus der ganzen Welt in das idyllische Kempten ins Allgäu.

Die Idee der Eventreihe gibt es quasi schon seit der Gründung der Marke 1960. Ake Nordin der Gründer von Fjällräven, war wie viele wie wir, ein totaler Naturliebhaber. Er wollte funktionelle, langlebige Outdoorausrüstung für alle entwickeln, damit jeder die Natur um ihn herum entdecken kann. Sie sollten sie nicht nur entdecken, sondern auch wertschätzen, sich frei fühlen, sich mit der Natur verbunden fühlen.

Umgesetzt hat das Nordin erstmals 1979, damals noch unter dem Begriff "Fjällräven Weeks". Wanderanfänger wurden mit Fjällräven Produkten ausgestattet, um Zeit in der Natur zu verbringen. Weitere 26 Jahre hat es gedauert, bis der erste offizielle Classic stattfand. Heute ist der Fernwanderweg Kungsleden für viele ein Begriff und ein Fernwanderweg ganz oben auf der To-do-Liste. Beim Start der Eventreihe war er nicht mal für viele Schweden ein Reiseziel. Durch die Classic-Reihe sollte zunächst den Schweden, die schwedische Natur beigebracht werden. Der Wanderhype von heute war zu dieser Zeit ganz und gar nicht vorhanden. 152 Teilnehmer waren es beim ersten Classic in Schweden. Zehn Jahre später schon weit über 2.000. Diese Entwicklung veranlasste Fjällräven den schwedisch-way-of-wandern, Menschen über den ganzen Globus näherzubringen. Inzwischen gibt es den Classic in Schweden, Dänemark, Schottland, Deutschland, USA, Südkorea und noch weitere sind in Planung.

Die Idee, nicht nur die heimische Natur für Outdoorinteressierte ans Herz zu legen, macht den Classic so einzigartig. Es sind die vielen kleinen Schmankerl, die dazu führten, dass es zu einer außergewöhnlichen Erfahrung wird. Zunächst ist es kein Rennen, auch wenn während der drei Tage stets an verschiedenen Checkpoints die Zeit gemessen wurde, diente dies mehr zur Kontrolle, ob alle Teilnehmer auch wohlauf sind, zum Verarzten von Blasen und im Idealfall eine dringend benötigte Tasse Kaffee. Außerdem ist die Tour, in diesem Fall die Nagelfluhkette, nicht versehen mit den aller höchsten Punkten im Allgäu. Die Tour sollen alle Teilnehmer schaffen und trotzdem waren auf der ca. 60km langen Tour, um den Großen Alpsee, teilweise sehr anspruchsvolle Passagen mit dabei.

Der große Unterschied zwischen den restlichen Classics und dem Deutschen ist, dass es die einzige Möglichkeit ist, hierzulande legal wild zu campen. Während der Wanderung wurden wir von "normalen" Wanderern verwundert gemustert. Auf dem Rücken ein 16 Kilogramm schwerer 65L Trekkingrucksack gefüllt für die kommenden drei Tage, mit Zelt, Isomatte, Schlafsack, Kocher, Verpflegung und und und.

Startschuss für den Classic Es ist kurz nach acht in der Früh. Es herrscht eine aufregende positive Stimmung bei allen 300 Teilnehmer, die sich langsam auf den Start ihrer dreitägigen Wanderung vorbereiten. Zunächst holt sich jeder Wanderer sein Stempelheft, seine Landkarte und sein Fjällräven Müllbeutel ab. Niemand soll Müll hinterlassenem, stattdessen soll jeglicher Müll gesammelt werden. Die Natur soll gleich, wenn nicht besser hinterlassen werden. Und schon machen die ersten Wanderer ihre ersten Schritte. Der Start läuft gestaffelt ab, trotzdem entsteht kein Gedränge oder eine riesige Schlange. Während die ersten Gruppen starten, schlendern viele noch mit Flip-Flops Richtung Anmeldung, bauen ihr Zelt ab oder denken sich beim Verpflegungsstand mit Proviant voll. Es gibt Energieriegel, und gesündere größere, abwechslungsreichere 5-min Terrinen von Real Turmat gestellt, sowie Gaskartuschen für jeden Camper. Plötzlich ist auch schon meine Gruppe dran. Euphorisch laufen wir das letzte flache Stück Asphalt für die nächsten 72 Stunden. Nach einer guten Stunde beginnt der Anstieg, der am ersten Tag nicht mehr aufhören möchte. Pause und Checkpoint eins kommen längst überfällig beim Naturfreundehaus.

Matthias Fendt Leider fehlt die Aussicht. Egal.

Von den netten freiwilligen Helfern gibt es ein Stempel ins kleine Classic-Heft, motivierende Worte und eine Kleinigkeit zum Naschen. Nach der anstrengenden, matschigen, regnerischen ersten Etappe, der ersten Etappe, finden sich viele der Starter an der Hütte wieder. Dank der sehr leckeren Speckknödelsuppe verläuft der nächste Part der Strecke geschmeidiger. Immer weiter geht es hoch, bis wir auf 1487m, dem Himmeleck angekommen sind. Wir befinden uns mitten in einer Wolke, die uns statt einer wundervollen Aussicht, immer wieder Regen schenkt. Seis drum, der Nebel gibt dem Ganzen eine mystische Stimmung, außerdem sehen wir die gleiche Aussicht an Tag drei, wenn wir wieder Richtung Kempten laufen auf der anderen Seite der Kette. Das Schild "noch 5km" freut uns zunächst, schon fast 20km stecken heute bereits in unseren Knochen. Doch der Abstieg ins Camp ist selbst für erfahrene Wanderer eine echte Tortur. Eine Kurve steiler und steiniger als die nächste rollt uns sehnsüchtig Richtung Camp. Endlich angekommen, wird jeder Camper von den Helfern und den anderen Teilnehmern mit Applaus empfangen. Und schon sind die Mundwinkel wieder oben. Als Krönung gibt es für alle eine Riesenüberraschung. Kaiserschmarren! Und schon kann man plötzlich direkt wieder vor Freude hüpfen. Das wars dann auch schon für Tag eins. Alle 300 Wanderer sind groggy und wollen nur noch schlafen.

Halbzeit Am nächsten Tag kraxeln die ersten Teilnehmer schon früh aus ihren Zelten. Die 23 Kilometer aus dem Vortag trüben ein wenig die Freude über den komplett blauen Himmel. Neben Instantkaffee, Früchte-Müsli aus der Tüte, hilft ein wenig Yoga, um sich für die nächsten knapp 20km vorzubereiten. Zelt zusammenbauen, Rucksack auf und schon geht der letzte 24-Stunden-Tag los. Die ersten Kilometer verlaufen direkt am Fluss, mit der Sonne im Nacken läuft es sich aber deutlich besser als gestern. Unser erstes Ziel ist der Weissach Wasserfall. Während der ersten Kaffeepause werden zahlreiche Pflaster von unserem Superguide Sophi verarztet und ein paar erschöpfte Wanderer mit Muskelkater, darunter auch ich, kühlen sich im eiskalten Wasser ab. Das war bitter nötig und gibt mir schon früh, die dritte Lunge.

Matthias Fendt Ist gar nicht kalt.

Wir haben gut über 20 Grad, gefühlt zum ersten Mal in diesem Jahr, perfekte Bedingungen. Deshalb macht das Wandern heute ungemein Spaß und die Aussicht von Oberstaufen Richtung Endziel am Großen Alpsee ist atemberaubend. Der restliche Tag bis zum letzten Camp des Classics verläuft über grüne Skipisten, durch Wälder und am Ende leider doch über schmerzuzuführenden Asphalt. Und wieder als die Kräfte sich dem Ende neigen und man nur noch ins weiche Gras umfallen möchten, hört man aus der Ferne Kuhglocken läuten. Aber sie baumeln im Takt, mit jeder Menge "Wooos", "Klasse’s" und "Yeah geschafft!" Die Begrüßung an Camp zwei ist mehr als herzlich. Ein Spalier aus bayerischen Damen in traditioneller Tracht empfängt alle Teilnehmer mit lautem Gebimmel.

Im Camp angekommen, haben sich die Konstellationen im Vergleich zum Vortag komplett verändert. Es haben sich schon viele bunte Gruppen gebildet, die über die Highlights des bisherigen Classics ausgelassen diskutieren. Nur sehr wenige Teilnehmer sind noch für sich. Immer wieder höre ich, vollkommen zu Recht, von dem fantastischen Kaiserschmarren vom Vortag! Bevor die Sonne wirklich untergegangen ist, ist der letzte Abend des Classics schon vorbei. Schluchz!

Die letzten 20km Der letzte Tag ist angebrochen. Von Oberstaufen geht es erneut knappe 20 Kilometer zurück nach Kempten, wo wir vor 48h gestartet sind. Das erste Highlight lässt nicht lange auf sich warten. Bei Checkpoint eins von Tag drei stehen die motivierenden Helfer von Fjällräven mit frisch gebrühten Kaffee parat. Tag drei ist von allen bisher der deutlich heißeste, so werden auch die weniger anspruchsvollen Kilometer anstrengender als gedacht. Das ist fast schon zu viel schönes Wetter für den Schönwetterwanderer in mir. Wir bekommen auf der Hügelkette zwischen Oberstaufen und Immenstadt die versprochen wundervolle Aussicht, die uns an Tag eins verwehrt wurde. Während wir uns dem Tal nähern und am Großen Alpsee rauskommen, neigt sich auch der Fjällräven Classic 2023 Germany dem Ende. Am Ziel, das offiziell kein Ziel ist, sondern viel mehr das Ende der Reise, treffen die 300 Teilnehmer über den Nachmittag ein. Ein bisschen Blut, jede Menge Schweiß und einige Tränen wurden vergossen. Tosender Applaus von allen Teilnehmern, Helfern und Organisatoren empfängt jeden einzelnen Wanderer wie einen Gewinner. Auch ich laufe mit einem Honigkuchenpferd-Grinsen ins "Ziel".

Matthias Fendt Im "Ziel" waren alle vollkommen happy.