Umfrage Trekking Eifel Umfrage: Wandern & Trekking in der Eifel

Umfrage: Wandern & Trekking in der Eifel

Umfrage: Wandern & Trekking in der Eifel

Bitte um Mithilfe: Diese Umfrage richtet sich an alle, die gern in der Eifel wandern, trekken oder Wassersport wie Kayaking betreiben. Danke für deine Hilfe!

Im Rahmen einer Untersuchung versucht die Internationale Hochschule Düsseldorf herauszufinden, welche Aktivitäten und Interessen Outdoor-Aktive in der Nordeifel verfolgen. Die Umfrage richtet sich an alle, die in der Eifel wandern, kayaken oder trekken oder dies vorhaben. Besonderes Augenmerk liegt auf Trekkingplätzen, die das problemlose Übernachten im Naturpark Eifel ermöglichen sollen.

Vielen Dank für deine Mithilfe!

Hier geht es direkt zur Umfrage: Wandern, Trekken und Kayak in der Nordeifel

Das Ausfüllen der Umfrage dauert etwa fünf Minuten.