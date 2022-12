Mittags die Piste runterdüsen und am frühen Abend das Après-Ski am Strand verbringen – ein Traum, der gerade mal ein paar Flugstunden von Deutschland entfernt wahr wird. Castell de Ferro heißt der Ort im spanischen Andalusien, an dem Wintersportler Strand und Piste miteinander verbinden können. Das nahegelegene Skigebiet Sierra Nevada bietet alles, was das Ski- oder Snowboarder-Herz begehrt. Schließlich wurde hier sogar 1996 die Ski-WM ausgetragen. An klaren Tagen fährt man vom Berg direkt dem Meer entgegen – ein einzigartiger Ausblick, bei der die Action-Cam am Helm nicht fehlen sollte.