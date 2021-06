Together Free 2 Freundinnen auf großer Himalaya-Tour - Podcast

Val und Kristin sind in Studienzeiten beste Freundinnen geworden und haben zehn Jahre eine Wohnung geteilt. Dann beschließt Val, nach Kalifornien auszuwandern. Zum Abschied und um ihrer Freundschaft ein Denkmal zu setzen, treten die beiden eine vierwöchige Wanderung im Himalaya an und drehen darüber den Kinofilm "Together Free", der Ende Mai Premiere feierte.

Im Podcast erzählen sie, wie es ihnen am Dach der Welt erging: Wie ungewohnt es ist, sich nur noch im Schneckentempo bewegen zu können, wie sie sich ohne entsprechende Ausbildung mit dem Kamera-Equipment einfuchsten, berichten von der Schönheit und Erhabenheit der Szenerie – und warum sie finden, dass Freundschaft in unserer Gesellschaft einen höheren Stellenwert haben sollte.

Infos und Vorführungstermine von "Together Free" findet ihr auf der Film-Website.

