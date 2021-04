Podcast: Faszination Langstrecke Monatelanges Wandern - warum?

In unserer neuesten Podcastfolge erzählt uns Caroline Ludwig von ihrer Fernwanderung auf dem Pacific Crest Trail und vieles mehr ...

Eigentlich wollte Caroline Ludwig den knapp 4300 Kilometer langen Pacific Crest Trail (PCT) in den USA mit einer Freundin gehen. Doch nach den ersten drei Wochen war sie dann auf sich allein gestellt – und entdeckte zum einen, dass sie damit gut zurechtkommt, und zum anderen, wie grandios es ist, wenn Wandern zum Alltagsleben wird. Über die traumhafte Natur des PCT, hilfsbereite "Trail Angels", Riesenhunger und Angstmomente erzählt sie in dieser Podcast-Folge ebenso wie von ihrem geplanten nächsten Projekt: einem Ost-West-Alpencross auf der Via Alpina (2500 km).

Ihr könnt die Podcast-Episode entweder gleich hier auf der Seite anhören, oder auch auf einer der gängigen Plattformen: iTunes, Spotify, Deezer, Audio now, Soundcloud, Acast, The Podcast App, Google Podcast-App auf Android-Smartphones, Lecton sowie Castbox, Podcast Addict und vielen anderen Podcast-Apps und Verzeichnissen.

Caroline Ludwig Als nächstes will Caroline Ludwig den Ost-West-Alpencross auf der Via Alpina in Angriff nehmen.

Noch mehr über Caroline Ludwig und ihre Projekte erfahrt ihr in ihrem Blog 'Caro hat Wanderlust' und auf Instagram:

In dieser Folge erzählen Chefredakteur Alex Krapp und zwei Redaktionskollegen, wie sie beim (Zelt-)Trekking auf den Geschmack kamen und warum es einfach nur fantastisch ist, für eine Weile auf heiße Dusche und Esstisch zu verzichten – und komplett in die Natur einzutauchen.