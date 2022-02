Mehr als vier schnelle Pfoten Im Gespräch mit Musher Norbert Kranz

In dieser Episode des outdoor-Podcasts geht es um Huskys und das Leben mit Schlittenhunden ...

Südlich von Bremen betreibt Norbert Kranz mit seiner Familie den Huskyhof Ridderade. Seit 2005 arbeitet er als Musher – als Hundeschlittenlenker – und nimmt auch gerne Gäste mit in die Natur. In unserem Podcast erzählt er, was alles zum Umgang mit den Huskys gehört, welche Touren er wo und wann anbietet – und warum eine der Leithündinnen nur auf seine Frau hört.

Auch Lust auf Touren mit einem Hundeschlitten oder eine Runde Kuscheln mit den Huskies von Musher Norbert Kranz bekommen? Einfach auf hundetouren.de vorbeischauen – er hat spannende Hunde-Abenteuer für Sommer und Winter, in Deutschland und Schweden im Programm.