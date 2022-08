Leistungszuwachs Neue Bekleidungslinie bei Haglöfs

Was unterscheidet die L.I.M Series ZT von herkömmlicher Outdoor-Kleidung?

Annsofie Jakobsson: Ziel bei der Entwicklung war ein perfektes Zusammenspiel der unterschiedlichen Lagen – vom Baselayer bis hin zur Wetterschutzschicht. Wenn unsere Athleten während der Testphase Bekleidung aus der L.I.M Series ZT trugen, mussten sie sich viel seltener umziehen als in den zum Vergleich herangezogenen klassischen Softshells, Mid- und Baselayern. In diesen liefen sie auf deftigen Anstiegen schnell heiß. Außerdem fröstelten sie in Pausen in den durchnässten Sachen.