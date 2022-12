In den Geschichten des Magazins geht es diesmal um "Draußen": Outdoors Passion ist das Motto. Was haben Luxemburgs Landschaften für Menschen, die gerne in der Natur aktiv sind, zu bieten? Im grünen Herzen Europas gibt es so manches Erlebnis, mit dem man nicht unbedingt rechnet, wenn man an das Großherzogtum denkt.