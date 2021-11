Neuer Podcast + Sonderheft Gravelbikes - mehr als nur ein Trend?

"Gravel" heißt der Trend, der inzwischen so viele Radfans begeistert. In der aktuellen Podcast-Episode erfahrt ihr mehr darüber, außerdem stellen wir euch das passende Sonderheft dazu vor ...

Rennrad-Feeling plus Naturgenuss jenseits der Straße: Vor ein paar Jahren waren Cyclocross-Räder schwer angesagt, jetzt sind es sogenannte Gravelbikes. Wodurch unterscheiden sich diese Fahrradarten voneinander? Für wen eignen sich Gravelbikes? Und: Werden sie bleiben? Solche und weitere Fragen beantworten wir in dieser Folge mit dem RoadBIKE-Redakteur Sebastian Hohlbaum, seines Zeichens erklärter "Graveler" (siehe Bild oben rechts).

"Das Abenteuer beginnt, wo die Straße endet." Unter diesem Motto startete 2020 auch das neue GRAVELBIKE Magazin: das erste komplette Heft zum Thema Gravelbike. Im Heft findet ihr Tests, Neuheiten und Technik-Details aber auch interessante Typen, die Teil dieser Szene sind oder sie maßgeblich geprägt haben.

GRAVELBIKE/Duncan Philpott

Das sind die Themen in GRAVELBIKE Ausgabe 02/2021:

Fotostory: Race around Rwanda

Graveln in Afrika: über 1000 Kilometer und 17 000 Höhen­meter – eines der härtesten Rennen der Welt.

Staub & Schotter: Silk Road Mountain Race

Nix für Warmduscher: Blick zurück auf ein Rennen der Extreme durch die raue Landschaft Kirgisistans.

Staub & Schotter: Die Preise ziehen an

Im Fahrradmarkt fehlt es an Nachschub, das lässt die Preise anziehen. Auch bei den Gravelbikes.

Staub & Schotter: Pro & Contra E-Graveller

Immer mehr E-Gravelbikes erobern den Markt: Fluch oder Segen? Die Meinungen gehen weit auseinander.

Staub & Schotter: Paul Voß im Interview

Weg von der Straße: vom erfolgreichen Straßenrad-Profi zum ambitionierten Gravel-Racer.



Events: Blick nach vorn

2022 sollen wieder mehr Gravel-Events stattfinden: Wir zeigen die spannendsten zwölf.

Porträt: Stefan Amato

Der Brite hat Bikepacking zur Kunstform erhoben: Er lebt von und für Radreisen mit wenig Gepäck.

Neuheiten: Was geht 2022?

Neue Bikes, Klamotten und Zubehör für kleine und große Gravel-Abenteuer.

Bike-Test: Die glorreichen Zwölf

Der Jahrgang 2022 wird ein guter! Wir haben ein Dutzend aktueller Gravelbikes für euch getestet.

Leserrad: Canyon Grizl

Mit seinem "Grizzly" wurde Markus Beier vom Trekkingradler zum gravelnden Bikepacker.

Microadventure: Ruhrpott-Gravel

Pott around the clock – an einem Tag von Duisburg nach Dortmund.

Editor’s Choice: Ausrüstung im Check

Die haben sich bewährt: Lieblingsteile der GRAVELBIKE-Macher.

Nerd-Talk: Bikes Für Frauen

Braucht’s das? Räder speziell für Frauen. Über Sinn und Zweck diskutieren drei, die es wissen müssen.

Reportage: Am Start beim Orbit360

Die Deister-Beschwörung: Respekt einflößendes Abenteuer vor der eigenen Haustür.

Guide & Test: Gravel-Laufräder

Worauf ihr beim Kauf achten solltet. Und: die besten Modelle für jeden Anspruch im Test.

Schotter Island: La Palma Entdecken

Zwei Profi-Radsportler entdecken ihre Lieblingsinsel mit dem Gravelbike noch einmal neu.

Letzte Seite & Impressum

Jeder braucht Ziele. Wir auch. Welche davon wir mit dieser Ausgabe erreicht haben.

Franzi Wernsing

Roadbike Gravelbike ist ab sofort im Handel erhältlich.