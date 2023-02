Das iPad wurde entwickelt für alles, was du gerne machst. Arbeiten, spielen, kreativ sein, lernen, in Verbindung bleiben und mehr.

Der A13 Bionic Chip macht alles reaktionsschnell, von Nachrichten über Surfen im Web bis zum Nutzen mehrerer Apps auf einmal. Eine schnelle GPU liefert dir die Grafikleistung, die du brauchst. Perfekt, um ganz in Spiele einzutauchen und mehr. Eine noch stärkere Neural Engine steuert Features, die maschinelles Lernen nutzen, wie Live Text in iPadOS. Mit Batterie für den ganzen Tag kannst du mit dem iPad so lange arbeiten oder spielen, wie du magst.