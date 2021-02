Frauen am Berg - was läuft anders? - Podcast

Podcast mit den „Bergfreundinnen“ Frauen am Berg - was läuft anders?

Wie gewinne ich mehr Selbstvertrauen am Berg? Was verändert der Kinderwunsch am Leben einer Bersportlerin? Mit solchen Themen setzen sich beim Bayerischen Rundfunk Toni, Anna und Kaddi intensiv auseinander: jeden Monat auf vier Podcast-Folgen verteilt. Was sie selbst vorantreibt, was ihnen die Berge bedeuten und inwiefern – bzw. ob überhaupt – sie Alpinsport unter Frauen anders betreiben als mit Männern, erzählen sie in dieser Podcast-Folge.

Ihr könnt den Podcast entweder gleich hier auf der Seite anhören, oder auch auf einer der gängigen Plattformen: iTunes, Spotify, Deezer, Audio now, Soundcloud, Acast, The Podcast App, Google Podcast-App auf Android-Smartphones, Lecton sowie Castbox, Podcast Addict und vielen anderen Podcast-Apps und Verzeichnissen.

Noch mehr Informationen & Podcasts der "Bergfreundinnen" findet ihr auch auf ihrer Instagramseite:

Tourentipps für euer nächstes Abenteuer: