Podcast mit Klaus Fengler Aufbruch ins Unbekannte: Expeditionen im 21. Jh.

Fotograf Klaus Fengler über seine Abenteuer in aller Welt – und was den Reiz solcher Expeditionen ausmacht ...

Seit fast zwei Jahrzehnten verlässt Fotograf Klaus Fengler immer wieder die Zivilisation, um die Expeditionen von Kletterern wie Stefan Glowacz oder Robert Jasper zu begleiten. Nie weiß man vorher, wie lange die Reise dauern wird, ob man tatsächlich neue Routen erschließen wird oder sich irgendwann sein Scheitern wird eingestehen müssen ... hier könnt ihr den Podcast direkt anhören:

Klaus Fengler

2016 zum Beispiel: Da ging es für Klaus Fengler auf die Baffininsel oberhalb des kanadischen Festlands. Ziel der Expedition war es, zusammen mit den beiden Alpinisten Stefan Glowacz und Robert Jasper die Big Walls im Sam Ford Fjord "by fair means" – sprich aus eigener Kraft – zu erreichen. Weitere Bilder dieser Expedition hier:

340 Kilometer zu Fuß durch die kanadische Wildnis

Klaus Fengler

Für diese Expedition wurde eigens ein Carbon-Multifunktionsschlitten konstruiert. Der zwölf Kilo leichte Schlitten glitt nicht nur auf Schnee, sondern konnte gleichzeitig mit Spezial-Leichtmetallrädern zu einem zweiten Gefährt umfunktioniert werden. Mit seitlich angebrachten Schwimmkörpern verwandelte sich der Schlitten auch zu einem Floß.

Klaus Fengler Stefan Glowacz - Baffin Island Expedition

Rückkehr in die Zivilisation: Robert Jasper, Stefan Glowacz und Fotograf Klaus Fengler nach ihrer 340 Kilometer langen Baffin Island Expedition ...

Klaus Fengler

Baffin Island, Russland, Patagonien, Mexico, Nepal – die Liste der bereisten Länder und Regionen ist lang. Ein "Best of" veröffentlicht Klaus Fengler Ende Oktober in einem Bildband namens "Expedition: Aufbruch ins Ungewisse".

Klaus Fengler Hier in Patagonien 2012.