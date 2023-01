Bald ist es soweit: Der Kartenverkauf fürs Fjällräven Classic in Deutschland startet offiziell am 31. Januar 2023. Die Route führt die Teilnehmer drei Tage lang auf 57 Kilometern durch die Natur der Allgäuer Voralpen – zwischen saftig grünen Wiesen und traditionellen Berghütten zeigen sich beeindruckende Berggipfel und klare Seen.