56/66 Der US-Gigant hat das beliebte Touren-/Trailfully Fuel EX für 2020 komplett renoviert. Trek bleibt zwar grundlegend beim bewährten Rahmen-Design, das Fuel EX bekommt aber nun einen noch mehr Trail-orientierten Charakter, es gibt sich dem Trend nach langem Oberrohr, flachem Lenkwinkel und kurzem Hinterbau hin. Sieben Modellvarianten in stolzen acht Größen wird es geben. Dabei kommen die Größen XS und S in 27,5" (S wahlweise auch in 29"), die Größen M, M/L (ja, gibt es), L, XL und XXL mit 29"-Laufrädern. Spezielle Frauenmodelle wird es vom Fuel EX nicht mehr geben. Dafür fällt die Überstandshöhe jetzt an allen Bikes sehr gering aus. An der Front bohrt Trek den Federweg von ursprünglich 130 mm auf 140 mm auf. Am Heck bleiben die 130 mm bestehen, die weiterhin mit der bekannten, schnell reagierenden „RE:Aktiv“-Dämpfung bereitgestellt werden.