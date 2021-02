ISPO Munich Online ISPO 2021 - die digitale Sportmesse

Aufgrund der weltweit anhaltenden Corona-Pandemie findet die diesjährige internationale Sportfachmesse ISPO ausschließlich digital statt – und zwar unter dem Motto "Sport is stronger". In der ersten Februarwoche sind neben Adidas Terrex, Gore-Tex, Icebreaker, Mammut, Jack Wolfskin, Rab oder Vaude viele weitere Outdoor-Marken mit eigenen Brandrooms in der "Expo Area" vertreten. Neuheiten und Produkte werden anhand von Bildern, Präsentationen und Videos der teilnehmenden Marken präsentiert. Gleichzeitig können Teilnehmer über den "Brandroom" direkt mit den Unternehmen in Kontakt treten. Auch das Konferenzprogramm mit über 80 Vorträgen, 100 Workshops und Podiumsdiskussionen rund um die Themen Digitalisierung, Kreativität, Gesundheit und Nachhaltigkeit sollen neue Impulse setzen.

Erstmals erhalten auf der ISPO auch Endkonsumenten einen exklusiven Zugang zu ausgewählten Inhalten des Konferenzprogramms. Die täglichen Openings ab 10 Uhr mit anschließenden Impulsvorträgen werden live bei den "Free to Air Sessions" gestreamt. Ebenso der interaktive Live-Pitch für die Prämierungen der innovativsten Produktneuheiten im Rahmen des ISPO Brandnew- und ISPO Awards. Die am Abend stattfindenden, kostenlosen Public Streams beschäftigen sich rund um das Thema Sport, wie beispielsweise mWorkouts, Gesprächsrunden mit Athleten, Filmvorführungen und mehr.

Einen Überblick zu allen Marken und Herstellern gibt das Ausstellerverzeichnis.

Der Eventkalender umfasst alle Termine des Konferenzprogramms.

Die Gewinner des Scandinavian Outdoor Awards wurden bereits bekanntgegeben:

Insgesamt haben sechs Produkte einen Scandinavian Outdoor Award für die Wintersaison 2021/22 gewonnen. Sie wurden von einer internationalen Jury aus Outdoor-Journalisten und Ausrüstungsexperten ermittelt, darunter auch OUTDOOR-Tester & Redakteur Frank Wacker. Neben Bergans of Norway und Icebug aus Schweden wurden vier weitere Marken für ihre innovativen Produktneuheiten ausgezeichnet: die Peski W Jacke von Sasta (aus Finnland), Rottefella Xplore + Alfa Free A/P/S GTX Ski-Kombi von Alfa Sko/Rottefella, die Axt "Vikingøks" des norwegischen Herstellers Øyo und die Muutun Jacke von Reima für Kinder.

Der Gesamtsieger

Bergans gewinnt mit seinem bergans.future.labs 05.B Anorak den Scandinavian Outdoor Award in der Kategorie 'Overall Winner'. Das Produkt überzeugte die internationale Jury als komplett nachhaltiger Anorak mit , angenehmen Tragegefühl und tollem Look. Hinzu kommt ein vollständig zirkuläres Geschäftsmodell: Das Projekt "The Collection of Tomorrow" soll es dem Kunden künftig ermöglichen, das Produkt zum Recycling zurückzugeben und nur für die Herstellung des Anoraks zu bezahlen. Bislang ist der Anorak noch nicht im Verkauf.

Scandinavian Outdoor Award/ Bergans Statement der Jury: Im vergangenen Winter verlieh die Jury den Nachhaltigkeitspreis an den future.labs 05.A Rucksack: ein Rucksack im urbanen Stil, der aus vollständig nachhaltigem und zirkulärem Spinnova-Material hergestellt wurde. Mit dem 05.B Anorak ist der Beweis für das Konzept erbracht. Das Material - ein Mix aus Spinnova-Fasern, Tencel und Bio-Baumwolle - fühlt sich angenehm an und die Jacke selbst sieht toll aus. Um den Stoff wasserabweisend zu machen, wird er mit traditionellem Halley Stevensons-Wachs behandelt, das die Nachhaltigkeit des Anoraks nicht beeinträchtigt. Der Nutzer kann bei Bedarf erneut wachsen. Bergans hat das Konzept der Zirkularität auf die nächste Stufe gehoben.

Sustainability Award

Scandinavian Outdoor Award/ Icebug Wie schön wäre es, wenn ein Verbraucher die Nachhaltigkeitsaussagen eines jeden Herstellers überprüfen könnte? Der schwedische Schuhhersteller Icebug hat mit dem Konzept "Follow the Footprint" die Antwort. Dafür hat sich Icebug mit dem schwedischen Rückverfolgbarkeits-system TrucTrace zusammengetan.

Der Preis in der Kategorie 'Sustainabilty Award' geht an Icebug für "Follow the Footprints" – ein komplettes System für Transparenz und Rückverfolgbarkeit. Die Partnerschaft zwischen Icebug und TrusTrace soll es ermöglichen, die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für den Verbraucher zu überprüfen. Der Jury gefiel außerdem das benutzerfreundliche Handling: QR-Code auf dem Icebug-Schuhkarton scannen und alle Informationen über den CO2-Fußabdruck, den Prozentsatz der recycelten Materialien & biobasierten Materialien und den Entwicklungspfad des Produktes erfahren.

Apparel Award

Scandinavian Outdoor Award/ Sasta In der Kategorie Apparel geht der Award an Sasta mit der Peski Womens Jacket, die aus Ventile Bio-Baumwolle gefertigt ist.

Die Auszeichnung 'Apparel Award` erhielt die Sasta Peski Womens Jacket aus nachhaltig angebauter, hochwertiger Bio-Baumwolle – frei von Pestiziden oder chemischen Düngemitteln, überzeugte die Jacke mit einem angenehmen Material, der Regenfestigkeit und der guten frauenspezifischen Passform. Die Jacke ist bereits auf dem Markt und kostet 519 Euro. Mehr: www.sasta.com

Hardware Award

Scandinavian Outdoor Award/ Øyo Ebenfalls prämiert - in der Kategorie Hardware: Øyo Vikingøks.

Auch die handliche Axt der norwegischen Firma Øyo (www.oeyo.no) konnte einen Preis gewinnen: den für die beste "Hardware" Angelehnt an das Design einer 1000 Jahre alten norwegischen Wikingeraxt misst die Øyo Vikingøks 33 cm in der Länge, wiegt dabei aber nur 545 Gramm. Besonders begeistert zeigte sich die Jury von der Schlagkraft, dem strapazierfähigen und langlebigen Schmiedestahl und der geschwungenen Form, die ein Abrutschen beim Spalten verhindern soll. Dieses Outdoor-Tool ist ebenfalls schon auf dem Markt erhältlich. UVP: 69 Euro.

Footwear Award

Scandinavian Outdoor Award/ Alfa Sko + Rottefella Den Footwear Award sicherte sich Alfa Sko gemeinsam mit Rottefella und ihrem völlig neuen Bindungs-und Skischuhsystem.

Das Rottefella Xplore + ALFA Free A/P/S GTX System der Marken Alfa Sko und Rottefella wurde mit dem "Footwear Award" ausgezeichnet – vor allem wegen des einfachen Ein- und Ausstiegs, dem geringen Gewicht und der uneingeschränkte Bewegungsfreiheit, die dieses neuen Bindungs- und Skischuhsystem bietet. Es überzeugte die Jury genauso, wie die wetterbeständige Gore-Tex-Membran.

Scandinavian Outdoor Award/ Alfa Sko + Rottefella

Kids Award

Scandinavian Outdoor Award/ Reima Mit der Muutun Jacket von Reima entwickelte das finnische Unternehmen eine wasserdichte und atmungsaktive Kinderjacke, die zu 100% recycelbar ist.

Zu guter Letzt noch der Scandinavian Outdoor Award in der Kategorie 'Kids': Dieser ging an die Marke Reima mit ihrer Muutun Jacke, dass übersetzt aus dem finnischen so viel bedeutet wie "ich verändere". Dadurch das die wasserdichte und atmungsaktive Kinderjacke zu 100% aus Polyester besteht, kann sie am Ende der Lebensdauer recycelt werden. Die Druckknöpfe und Reißverschlüsse werden ebenfalls als Metall recycelt. Diese nachhaltige Tatsache und der stylische Look mit vielen bequemen Taschen und dem wasserdichten Material überzeugte die Jury.

Weitere Top-Produkte der Messe folgen im Rahmen des ISPO-Awards

Für eine maximale internationale Sichtbarkeit findet die Verleihung des ISPO Awards im Rahmen der ISPO Munich Online 2021 statt:

- Dienstag, 2. Februar, 15.30 Uhr: Segment Snowsports

- Mittwoch, 3. Februar, 15.00 Uhr: Segment Running & Fitness, Urban Life

- Donnerstag, 4. Februar, 15.30 Uhr: Segment Outdoor

Messe München GmbH Der ISPO Award wird auch 2021 vergeben: Insgesamt 76 Sportprodukte tragen ab sofort das renommierte Gütesiegel der Sportartikelbranche für Innovation, Qualität und Funktionalität.

Endkonsumenten gefragt: Premiere für den ISPO Award Publikumspreis

Erstmals werden im Rahmen des ISPO Awards 2021 auch die Endkonsumenten eingebunden und ein zusätzlicher Publikumspreis vergeben: Dafür sind die mehr als 70.000 Mitglieder der ISPO Open Innovation Community aufgerufen, aus allen Gold Winnern ihren persönlichen Favoriten zu wählen. Das Produkt mit den meisten Stimmen gewinnt und wird – ebenfalls zur ISPO Munich Online 2021 – am Freitag, 5. Februar, mit dem ersten ISPO Public Choice Award ausgezeichnet.

Die Beteiligung an der Abstimmung ist nach der kostenfreien Registrierung in der ISPO Community für jedermann möglich.