Podcast mit Stephan Orth Couchsurfing in Saudi-Arabien

Zu Gast in der neuesten Podcast-Episode war Journalist und Buchautor Stephan Orth, der uns mehr über das Couchsurfing in Saudi-Arabien und anderswo erzählte...

Über 70 Länder hat der Journalist und Buchautor Stephan Orth bereits bereist. Und in sehr vielen hat er bei Einheimischen genächtigt, Land und Leute hautnah kennengelernt: Stephan gehört "Couchsurfing" an, einem internationalen Netzwerk der Gastfreundlichkeit. Über seine Erfahrungen berichtet der ehemalige Spiegel-Online-Redakteur unterhaltsam, aber stets mit wachem politischem Blick in Büchern wie "Couchsurfing im Iran", Russland, China – und neuerdings in "Couchsurfing in Saudi-Arabien". Von seinen Erlebnissen dort, seinem grundsätzlichen Interesse an bei uns kritisch beäugten Reisezielen und seinen schönsten Outdoor-Abenteuern erzählt er in dieser Podcast-Folge.

Ihr könnt die Couchsurfing-Folge entweder gleich hier anhören – oder auch auf einer der gängigen Plattformen: iTunes, Spotify, Deezer, Audio now, Soundcloud, Acast, The Podcast App, Google Podcast-App auf Android-Smartphones, Lecton sowie Castbox, Podcast Addict und vielen anderen Podcast-Apps und Verzeichnissen.

Christoph Jorda Stephan Orth teilt die Erlebnisse seiner Couchsurfing-Abenteuer in Saudi-Arabien in seinem neuen Buch: Couchsurfing in Saudi-Arabien

Erste Eindrücke zum Buch gibt es in diesem Video:

Am 21.02.2021 um 17:00 Uhr startet Stephan Orth auch einen Live-Stream über das Couchsurfing in Saudi-Arabien und seine Eindrücke über das Land.

