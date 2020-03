OUTDOOR-Podcast & News-Ticker Corona: Was tun als Outdoor-Sportler?

Hier geht es zu unserem "Corona-Ticker" mit aktuellen News & Tipps

Das Coronavirus bringt unser Leben gerade ganz schön durcheinander. Arbeit, Freizeit, Sozialleben – und sicher bei vielen auch die Pläne fürs Reisen im Jahr 2020. Kann, darf, soll ich überhaupt noch Reisen? Und wie sieht es mit der täglichen Joggingrunde oder dem nächsten Mountainbike-Ausflug aus? – Unsere Reiseredakteurin Kerstin Rotard im Gespräch mit dem wissenschaftlichen Leiter des Zentrums für Reisemedizin in Düsseldorf, Prof. Dr. med. Tomas Jelinek:

Corona-Live-Ticker der OUTDOOR-Redaktion:

Montag 23.3.

Seit heute gelten für das gesamte Bundesgebiet für die nächsten zwei Wochen einheitliche Regeln (siehe unten). Unter anderem gilt: In der Öffentlichkeit sind keine Menschenansammlungen von mehr als zwei Personen erlaubt. Wichtig für Outdoor-Sportler: Alleine draußen spazieren, wandern oder joggen, ist weiter gestattet (und auch sinnvoll !) – wie ihr hier sehen könnt:

"Nach unserer Einschätzung ist nicht das Verlassen der Wohnung die Gefahr, sondern der enge, unmittelbare Kontakt", sagte der Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens, Armin Laschet gestern in einer Pressekonferenz. Beim Sport im Freien also immer mit Bedacht rangehen, auf den 1,5 Meter Mindestabstand zu anderen Personen achten und kein zu hohes (Verletzungs-) Risiko eingehen, um Rettungskräfte, Ärzte und Krankenhäuser nicht noch zusätzlich zu belasten.

Sonntag 22.3.

Bundesweit wird das Leben weiter eingeschränkt

Aktuell beschlossene Maßnahmen, heute von Bundeskanzlerin Merkel verkündet:

Alle deutschen Bürgerinnen und Bürger werden angehalten, soziale Kontakte so weit wie möglich herunterzufahren

Es soll ein Mindestabstand im öffentlichen Raum von mindestens 1,50 m gelten

Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur alleine oder mit einer weiteren Person oder im Kreis der im eigenen Hausstand lebenden Angehörigen erlaubt

Ebenso: Der Weg zur Arbeit, zur Notbetreuung, Teilnahme an erforderlichen Terminen, indivueller Sport und Bewegung an der frischen Luft (nicht in Gruppen!)

(nicht in Gruppen!) Gruppen feiernder Menschen – auch im Privaten – sind inakzeptabel

Gastronomiebetriebe werden geschlossen, Straßenverkauf zur Mitnahme von Speisen und Getränken für Zuhause bleibt erlaubt

Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege wie Friseure, Tattoo-, Massage- oder Kosmetikstudios werden geschlossen – Ausnahmen gelten nur für medizinisch notwendige Dienste.

In allen Betrieben ist es wichtig, die Hygienevorschriften einzuhalten und wirksame Schutzmaßnahmen umzusetzen.

Diese Maßnahmen sollen mindestens für die nächsten zwei Wochen gelten

Ziemlich hart, bei dem Wetter zuhause zu bleiben, aber es muss momentan eben sein! Nach Informationen des Robert-Koch-Instituts steigt die Zahl der Infektionen in Deutschland zwar noch, allerdings habe sich sich die Ausbreitung des Coronavirus verlangsamt. #wirbleibenzuhause

Tipps gegen den "Hüttenkoller" am Wochenende:

1. Sein Zelt hinter dem Haus aufbauen und darin übernachten – ein klein wenig Abenteuer-Feeling, vor allem auch für die Kinder! Unser Onliner Ralf Bücheler hat's schon gemacht und bei der Gelegenheit gleich das Rhinowolf 2.0 getestet:

2. Eine Nacht in der Hängematte verbringen. Geht mit etwas Geschick bestimmt auch auf dem Balkon! Tipps dazu geben wir euch hier:

3. Die tägliche Dosis Yoga ... warum? – Hier ein paar Gründe:

Samstag 21.3.:

Weitere Einschränkungen in den deutschen Bundesländern

Wir steuern immer mehr auf eine bundesweite Ausgangssperre zu. Das Saarland verhängt nun ähnliche Maßnahmen wie Bayern (siehe unten). In Baden-Württemberg gilt seit Samstagfrüh, dass sich nur maximal drei Personen im öffentlichen Raum versammeln dürfen – ausgenommen sind Familien. Restaurants und Friseure sind nun ebenfalls geschlossen. Eine gute Übersicht dazu gibt es auf der tagesschau-Seite

Tipp des Tages: Tiroler Knödel direkt von der Berghütte in die heimische Küche

Hier gibt eine kleine Videoanleitung für ein tolles Knödel-Rezept, direkt von der Steinseehütte in Tirol.

Freitag 20.3.:

BVCD informiert über die Schließung von Campingplätzen in Deutschland

Bei unseren Kollegen von PROMOBIL findet ihr weitere Infos zur Schließung von Campingplätzen in Deutschland.

Erste kleine Erfolge in Österreich? – Maßnahmen verlängert bis 13. April

Auch in Bayern sollen die Maßnahmen nun verschärft werden

Das Verlassen der eigenen Wohnung soll ab Samstag, 21.3., 0.00 Uhr nur noch bei Vorliegen triftiger Gründe, wie Einkaufen, Weg zur Arbeit, Arztbesuche etc., erlaubt sein. Das hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Freitagmittag angekündigt. Sport und Outdoor-Aktivitäten sollen aber zunächst weiter möglich sein, jedoch nur alleine bzw. mit den Angehörigen, mit denen man eh schon zusammenlebt.

ZF Friedrichshafen und Trigema wollen auch Schutzmasken produzieren

Textil-Hersteller Trigema hat nun auch Teile seiner Produktion auf Schutzmasken umgestellt, wie das schwäbische Unternehmen auf seiner Homepage verlauten ließ: "In der aktuellen Corona-Krise wird dringend Schutzbekleidung benötigt. TRIGEMA hat seine Produktion daher umgestellt, um ab sofort dem Mundschutz-Mangel entgegenzuwirken." Über den Online Shop könnten die Mund- und Nasenschutz-Masken ab sofort im 10er Pack erworben werden – für Krankenhäuser etc. auch in größeren Mengen. Einem Bericht der Stuttgarter Zeitung zufolge soll auch Autozulieferer ZF in China bereits Masken in Eigenregie produzieren.

Tipp des Tages: Den Podcast zum Thema "Radfahren in der Corona-Krise" anhören



Im MOUNTAINBIKE-Podcast unterhalten sich die Rad-Kollegen Sebastian Hohlbaum und Lukas Hoffmann über die aktuellen Entwicklungen und geben Tipps für das Verhalten beim Mountainbiken/Radfahren in Zeiten der Corona-Krise.

Donnerstag 19.3.:

Ausgangssperre in Freiburg

Als erste Großstadt Deutschlands verhängt Freiburg wegen der Corona-Pandemie eine (eingeschränkte) Ausgangssperre für größere Gruppen. Ein sogenanntes Betretungsverbot für öffentliche Orte – Plätze, Parks, Grünflächen etc. – soll vom 21. März bis 3. April 2020 gelten, wie die Stadt am Donnerstagabend mitteilte. #staythefuckathome

KEEN verschenkt Schuhe

Im Rahmen seiner neuen Initiative "Together we can help” stellt Schuhhersteller KEEN weltweit rund 100.000 Paar Schuhe kostenlos für Menschen zur Verfügung, die von Covid-19 besonders betroffen sind. Natürlich haben Schuhe momentan nicht für jeden die oberste Priorität, das ist KEEN völlig klar. Aber die Herstellung von Schuhen ist nun mal das, was KEEN am besten kann. Und in diesen Zeiten will auch der US-Schuhhersteller helfen und den Menschen etwas Freude schenken. Jeder hat ab sofort die Möglichkeit, über die KEEN Webseite eine Person zu benennen, die Anerkennung verdient und ein Paar KEEN Schuhe erhalten sollte. Das kann ein besonders betroffenes Elternteil, ein Kind ohne Spielkameraden, eine ganze Familie, Klinikpersonal, KiTa-Mitarbeiter*innen, Sanitäter*innen, Packer*innen in Lebensmittelgeschäften, Nachbarschaftshelfer*innen o.ä. sein, der unermüdlich im Einsatz ist …

Mittwoch 18.3.:

Deutscher Alpenverein appelliert: Keine Bergtouren mehr momentan!

Auch der Deutsche Alpenverein appelliert nun an die Outdoor-Community, die Berg- und Skitouren im Gebirge vorerst einzustellen, v.a. um die Bergretter und Krankenhäuser nicht noch zusätzlich zu belasten.

Salewa stellt jetzt auch Schutzmasken und Schutzanzüge her

Die Oberalp-Gruppe, zu der auch die Outdoor-Marke Salewa gehört, soll Zeitungsberichten zufolge bereits teile der Produktion umgestellt haben und nun auch Schutzmasken und Schutzanzüge herstellen, um in der Corona-Krise zu helfen. Zusätzlich zu den eigen-produzierten Masken und Schutzanzügen soll die Firma noch weitaus größere Mengen aus China bestellt haben, heißt es in einem Bericht der Salzburger Nachrichten.

Tipp des Tages:

Vielleicht ist gerade jetzt die ideale Zeit, die Ausrüstung auf Vordermann zu bringen, beispielsweise das Zelt: Wie ihr beispielsweise ein Loch im Zeltboden flickt, oder euer Zelt nachimprägniert, erfahrt ihr in diesem Video:

Dienstag 17.3.:



Appell des Präsidenten des Österreichischen Alpenvereins, Andreas Ermacora, aus dem Home Office

"Seids eigenverantwortlich" und bleibt zuhause – kein unnötiges Risiko durch Bergtouren.

Dazu auch die Info zu den Alpenvereinshütten in Österreich, die vom behördlichen Beherbergungsverbot in Tirol, Salzburg und Vorarlberg betroffen sind und deshalb keine Übernachtungsmöglichkeiten mehr anbieten – ab Dienstag, 17. März 2020, werden auch die Restaurants vollständig geschlossen.

Nach und nach machen auch die Kletterhallen dicht

Seit dem 14. März sind auch die Kletterhallen in Stuttgart (Rockerei, DAV-Kletterzentrum, Vels) geschlossen. In Berlin wurde ebenfalls am 14. März beschlossen, alle Sportstätten zu schließen. Das DAV-Kletterzentrum Karlsruhe hat vorerst bis zum 19. April geschlossen. Die Kletterhalle Berchtesgaden schließt ab Montag, den 16. März. Das Mandala Dresden will hoffentlich am 30. März wieder öffnen.

Aktuelle Infos zum Thema Corona & Klettern findet ihr auf unserer Schwesterwebseite

Tipp des Tages:

Ihr seid fit und braucht ein wenig Abwechslung? Dann verlegt euer Bett doch einfach mal nach draußen – und sei es nur im eigenen Garten oder auf dem Balkon. Klare Sternennächte gibt es ja in den nächsten Tagen. Was ihr dabei beachten solltet, steht hier:

Montag 16.3.:

Unsere Redakteure ziehen sich nun auch fast ausnahmslos ins Home Office zurück. Jeder sollte seinen Teil dazu beitragen, die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen! Sei es durch "Social Distancing" im Alltag oder die Reduzierung der Outdoor-Aktivitäten auf ein Minimum und vor allem: ohne Kontakt zu anderen Menschen! Die Beiträge unter den Hashtags wie #staythefuckathome, #flattenthecurve oder #bleibtzuhause machen es vor. Das heißt natürlich nicht, dass wir jetzt weniger publizieren! Im Gegenteil, wir werden euch weiter so gut es geht auf dem Laufenden halten und mit Produkttests, Praxistipps, Erlebnis- und Reiseberichten versorgen. Schließlich wird auch wieder die Zeit nach dem "Virus" kommen … und die Sehnsucht nach unseren geliebten Abenteuern in der Natur wird dann noch größer sein! Haltet durch und bleibt gesund – wir schaffen das.

