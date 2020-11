Gegen den Shopping-Wahn 3 Alternativen zum Black Friday

Neben bereits etablierten Maßnahmen wie dem Online-Verleih-Service, der ab dem 27. November 2020 auch in acht Filialen startet, bietet der Outdoor-Händler vor allem weitere Anreize für die Wieder- und Weiterverwendung gebrauchter Produkte.

So wird zum Beispiel der Secondhand-Verkauf gebrauchter und retournierter Artikel (bislang in ausgewählten Filialen und online) am 27.11. um eine Besonderheit ergänzt: ca. 60 ausgewählte Produkte von Athleten und Prominenten der Szene werden zusätzlich im Onlineverkauf angeboten – etwa die Jacke, mit der Robert Jasper die Eiger-Nordwand begangen hat, oder der Anzug, mit dem Alix von Melle mehrere 8.000er bestieg.

Gleichzeitig startet erstmals während der "Grüneren Woche" in allen Filialen der Ankauf hochwertiger gebrauchter Outdoor-Ausrüstung. Die mitgebrachten Artikel werden vor Ort geprüft und bewertet. Kommt es zum Ankauf, werden die Artikel in der hauseigenen Werkstatt aufbereitet und anschließend in den hauseigenen Secondhand-Kreislauf gegeben.

Außerdem wird den Kundinnen und Kunden erneut die Globetrotter-Initiative "Eine Grünere Wahl" ans Herz gelegt, die es im Haus bereits seit 2018 gibt: Während der Grüneren Woche spendet Globetrotter 10 % des Umsatzes mit "Eine Grünere Wahl"-Artikel an den Deutschen Wanderverband, der damit die Pflege von Wanderwegen sowie Einzelprojekte wie Schulwandern finanzieren wird. Dazu kommen nochmal 10 % des Umsatzes der Eigenmarke FRILUFTS im selben Zeitraum. Mehr Infos zu allen Globetrotter-Aktionen hier

Deuter ebenfalls mit Spendenaktion contra Black Friday Kaufrausch

Dem deutschen Traditionsunternehmen Deuter liegt Nachhaltigkeit und bewusstes tägliches Handeln ebenfalls sehr am Herzen. Es sind zentrale Themen, für die sich der Rucksackhersteller aus Gersthofen bereits seit Jahren einsetzt. Deshalb ruft Deuter am Tag des Konsums nachdrücklich dazu auf, Kaufentscheidungen achtsam und überlegt zu treffen und nicht impulsiv und unreflektiert zuzugreifen.

"Green Friday" statt "Black Friday" lautet also das Motto und damit zielgerichtetes Spenden statt verlockender Rabatte. 10% des Umsatzes, der im Zeitraum vom 27. bis 29. November 2020 im Deuter Online-Shop erzielt wird, geht an das ALPProjekt der Organisation ERI.

Dritte Outdoor-Firma im Bunde der "Green Friday"-Bewegung ist Salewa

Bei Salewa aus Südtirol möchte man die lokalem Schafbauern unterstützen. Daher spendet das Unternehmen 20% der Umsätze, die am 27. November 2020 im Salewa Online-Shop generiert werden, für die Renovierung der Almhütte auf der Villnösser Alm. Zusätzlich erhalten Kunden auf alle Produkte im Salewa-Onlineshop 20% Rabatt.

Zum Hintergrund der Green-Friday-Aktion: Die Wolle des Villnösser Brillenschafs ist besonders wertvoll. Salewa nutzt sie als Füllmaterial für eine ganze Reihe von Produkten. Die Schafe verbringen einen Großteil des Jahres hoch oben auf den Almen des Villnösstals und spielen eine wichtige Rolle für die Pflege und den Erhalt der Berglandschaft. Die Schäfer leben monatelang mit den Schafen auf der Villnösser Alm. Leider ist die Almhütte in sehr schlechtem Zustand: Die Wände drohen einzustürzen, der Kamin muss repariert werden und die nächste Wasserquelle ist einen Fußmarsch von einer knappen Stunde entfernt.