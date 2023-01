Die neue Podcast-Episode (Nr. 93) könnt ihr hier anhören

Rund 1200 Kilometer lang, zwischen 150 und 250 Kilometer breit und bis zu 4810 Meter hoch – der Alpenhauptkamm erstreckt sich als gewaltige Barriere zwischen Mittel- und Südeuropa. Waren es über Jahrtausende vor allem wirtschaftliche, militärische oder religiöse Motive, die den Menschen veranlassten, diese natürliche Grenze zu überwinden, zieht es heute viele aus anderen Gründen in die wilde Welt aus Felsen, Schnee und Eis: Kaum ein anderes Outdoorabenteuer kombiniert sportliche Herausforderung und unvergessliche Naturerlebnisse so eindrucksvoll wie ein Alpencross zu Fuß. Zum Beispiel auf der violett markierten Via Alpina, die durch die östlichen Kalkalpen führt, von den Karawanken bis ins Allgäu. Zu den Highlights gehören viele der schönsten Landschaften Sloweniens, Österreichs und Deutschlands, aber auch Sehenswürdigkeiten wie die weltgrößte Klosterbibliothek im Stift Admont. Die atemberaubende Bergwelt der Schweiz lernt man auf dem Alpenpanoramaweg von Rorschach nach Genf kennen – dank der moderaten Strecke optimal auch für weniger erfahrene Weitwanderer. Mehr verlangt die GTA, die Grande Traversata delle Alpi: Auf 55 teils sehr langen Etappen durchstreift er die unberührte Natur der piemontesischen Alpen. Die erste Ost-West-Überschreitung des gesamten Alpenbogens gelang den Wienern Gabi Binder und Wolfgang Ott im Jahr 1978.

2. Alpenpanoramaweg

Der Streifzug quer durch die Schweiz startet in Rorschach am Bodensee und zieht durch das Appenzellerland, die Zentralschweiz, das Emmental und das Greyerzerland, bevor der Alpenpanoramaweg nach rund 500 Kilometern am Genfer See endet. Der technisch einfache, hervorragend markierte Weg eignet sich ideal für eine erste Fernwanderung im Alpenraum.