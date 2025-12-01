Anmelden
Outdoorwissen
Szene (Menschen & Abenteur + Events)

OUTDOOR Adventskalender 2025 - Tag 19

Adventskalender 2025
Tag 19 - Gewinn: Grüezi Bag Senseful DownWool Jacket

ArtikeldatumZuletzt aktualisiert am 01.12.2025
Outdoor Adventkalender - Grüezi Bag The Senseless Downwool Jacket
Foto: Grüezi Bag

Das ist unser heutiger Tagesgewinn

Federleicht (260 g), kleinst verpackbar, herrlich komfortabel und kuschelig warm: Diese Grüezi Bag-Thermojacke begeistert dank einzigartiger Daunenwollfüllung (Downwool) und einer Hülle aus hochatmungsaktivem Recycelnylon. Zu gewinnen: entweder die Herren- oder die Damenjacke.

Wert: 250 Euro

Mehr Infos unter gz-bag.de

So machst Du mit

Unten findest Du ein Formular, in das Du Deine Daten und die Antwort auf unsere Gewinnfrage einträgst (Lösungshinweise gibt es im verlinkten Artikel/Fotostrecke). Wenn Du das Formular abgeschickt hast, erhältst Du eine E-Mail mit einem Link, mit dem Du Deine Mail-Adresse bestätigen musst, um einen Missbrauch Deiner Mailadresse auszuschließen. Solltest Du keine Mail erhalten, schau bitte auch in Deine Spam-Ordner. Teilnahmeschluss ist der 24.12.2025 um 23.59 Uhr. Deine persönlichen Daten verwenden wir ausschließlich zur Abwicklung des Gewinnspiels. Nach der vollständigen Abwicklung des Kalenders löschen wir Deine Daten. Die Gewinner werden nach Ende des Gewinnspiels vom Sponsor des Gewinns benachrichtigt.

Übrigens: Auch dieses Jahr kann man zu jeder Zeit an allen Tagen teilnehmen! Es macht nichts, wenn man einen Tag verpasst hat; bis 24. Dezember 23:59 Uhr stehen alle Türchen offen!

