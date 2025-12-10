Anmelden
Outdoorwissen
Szene (Menschen & Abenteur + Events)

OUTDOOR Adventskalender 2025 - Tag 10

Anzeige

Adventskalender 2025
Tag 10 - Gewinn: Darn Tough Socken-Bundle

ArtikeldatumZuletzt aktualisiert am 10.12.2025
Als Favorit speichern
Outdoor Adventkalender - Darn Tough Socken Bundle
Foto: Darn Tough

Das ist unser heutiger Tagesgewinn

Gewinne Merinowollsocken von Darn Tough. Sie sitzen perfekt, bleiben geruchsfrei, leiten Feuchtigkeit ab, regulieren die Temperatur und wärmen. Inhalt des Gewinnsets: Wandersocken Vanna Grizzle (D) & Vangrizzle (H) + je ein Paar Lifestyle-Socken (Gr. M oder L).

Wert: 146 Euro

Mehr Infos unter darntough.eu

So machst Du mit

Unten findest Du ein Formular, in das Du Deine Daten und die Antwort auf unsere Gewinnfrage einträgst (Lösungshinweise gibt es im verlinkten Artikel/Fotostrecke). Wenn Du das Formular abgeschickt hast, erhältst Du eine E-Mail mit einem Link, mit dem Du Deine Mail-Adresse bestätigen musst, um einen Missbrauch Deiner Mailadresse auszuschließen. Solltest Du keine Mail erhalten, schau bitte auch in Deine Spam-Ordner. Teilnahmeschluss ist der 24.12.2025 um 23.59 Uhr. Deine persönlichen Daten verwenden wir ausschließlich zur Abwicklung des Gewinnspiels. Nach der vollständigen Abwicklung des Kalenders löschen wir Deine Daten. Die Gewinner werden nach Ende des Gewinnspiels vom Sponsor des Gewinns benachrichtigt.

Übrigens: Auch dieses Jahr kann man zu jeder Zeit an allen Tagen teilnehmen! Es macht nichts, wenn man einen Tag verpasst hat; bis 24. Dezember 23:59 Uhr stehen alle Türchen offen!

