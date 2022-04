Anzeige In 25 Jahren vom Rebell zur Ikone Happy Birthday, RENEGADE!

Seit 25 Jahren garantiert der Kultschuh Outdoor-Fans einzigartige Bergerlebnisse. Grund genug, seinen Geburtstag gebührend zu feiern!

Ein Kultschuh, der Geschichte schrieb

Ein Wanderschuh, der mittlerweile eine wahre Outdoor-Ikone ist. Sein Weg dahin war aber alles andere als einfach. Denn zu Beginn wurde die Idee lediglich belächelt und als "unverkäuflich" abgetan. Warum dies so war, erklärt ein Blick in die damalige Zeit.

1997 – das Jahr, in dem Tony Blair zum Premierminister ernannt wurde, der Film Titanic über die Kinoleinwände flimmerte und die Welt um Lady Diana trauerte. In dieser Zeit waren die Menschen in den Bergen mit festen Bergschuhen unterwegs, welche entweder in der zwiegenähten oder klebegezwickten Bauweise hergestellt wurden. Was fehlte, waren Schuhe, welche auch für kleinere Ausflüge und Tagestouren geeignet waren. Sie sollten also nicht so schwer, aber trotzdem stabil sein.

"Mit der bisherigen klebegezwickten Machart war eine Reduzierung des Gewichts nicht zu realisieren." – LOWA-Geschäftsführer Werner Riethmann

Lowa Riethmann tüftelte daher gemeinsam mit seinem Entwickler-Team an einer Idee. Warum nicht einfach die Sohle direkt anspritzen, anstatt sie zu verkleben? Eine Technologie, welche bereits im Freizeitschuh-Segment seine Anwendung fand. Aber funktioniert dies auch bei Wanderschuhen? Das LOWA-Entwicklungsteam probierte es einfach aus – und es funktionierte. So kam dann im Jahr 1997 der erste RENEGADE auf den Markt (siehe Foto).

Der Schuh begründete eine ganze Kategorie: die All Terrain Collection oder kurz ATC. Die Kategorie und der Schuh waren völlig neu und für diese Zeit absolut nonkonform. Daher waren auch die Bildsprache und das Marketing völlig neu:

Lowa

Outdoor sollte fortan nicht mehr nur in den Bergen stattfinden mit lang geplanten Touren. Outdoor sollte direkt vor der Haustür starten – mit kleinen Abenteuern und Ausflügen.

Der RENEGADE legte somit den Grundstein für eine komplette Outdoorschuh-Kategorie. Multifunktionsschuhe sind heute nicht mehr wegzudenken und machen bei LOWA mittlerweile den Großteil der gesamten Produktpalette aus.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Multifunktionsschuhe sind vielseitig einsetzbar und können für zahlreiche Aktivitäten verwendet werden. Sei es für die schöne Tageswanderung im Voralpenland oder eben für den Ausflug mit dem Hund in den Wald – die leichten Alleskönner bieten besten Komfort, egal, bei welcher Tätigkeit. Dabei zeichnen sie sich vor allem durch das leichtere Gewicht aus.

Damit der RENEGADE trotz der direkt angespritzten Machart nicht an Stabilität verliert, entwickelte LOWA ein ganz spezielles Sohlen-Konstrukt: den LOWA MONOWRAP®.

Die Jubiläumskampagne unter dem Motto "Be your own RENEGADE"

1997 war der RENEGADE ein wahrer Rebell. Er war nonkonform, einzigartig und wirbelte den Markt in den nachfolgenden Jahren grundlegend auf. Doch was bedeutet der Name eigentlich? Was ist eigentlich ein RENEGADE?

Für LOWA ist ein RENEGADE eine Person, die Neues kreiert, auch einmal etwas Verrücktes macht, neue Traditionen schafft und auch mal ein wenig seine Umgebung aufmischt. Ein RENEGADE ist neugierig, innovativ und einfallsreich, sprudelt vor Ideen und wagt sich auf neues Terrain.

Somit steckt eigentlich in jedem und jeder ein RENEGADE, der sich gerne in der Natur bewegt.

"Be your own RENEGADE" – Unter diesem Motto feiert LOWA deshalb den Geburtstag seines Jubiläumsschuhs in einer großen Kampagne, u.a. auch mit einem Online-Fotocontest, bei dem ihr ein neues Paar aus der RENEGADE-Jubi­lä­ums­kol­lektion gewinnen könnt!

Lowa

Die Jubiläumsmodelle: RENEGADE GTX MID Ws und RENEGADE GTX MID

Zum Jubiläum präsentiert LOWA zwei mittelhohe Jubiläumsmodelle für Frauen und Männer. Die Frauenvariante zeigt sich in smoke blue mit passender Vibram®-Sohle und GORE-TEX-Ausstattung.

Lowa Der RENEGADE GTX MID Ws in smoke blue für Damen. Preis: 210 Euro

Das Männermodell kommt ebenfalls wetterfest in forest/orange mit hellem Geläuf.

Lowa Der RENEGADE GTX MID in der Farbe forest/orange . Preis: 210 Euro

Insgesamt hat LOWA aktuell rund 40 Farbvarianten des RENEGADE im Programm. Ergänzt werden diese durch Versionen mit weitem und schmalem Leisten.

