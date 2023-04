Wer heute einen leichten Wanderschuh für einfache Tagestouren sucht, kann sich vor Angeboten kaum retten. Bis in die 1990er Jahre sah das anders aus, da gab es vor allem in klassischer Machart gefertigte Lederstiefel – für hartgesottene Bergfexe und Trekking-Fans. Leichtmodelle für Genusstouren waren hingegen Mangelware, viele wanderten deshalb in Turn- oder Freizeitschuhen. Mit der Markteinführung des LOWA RENEGADE im Jahr 1997 änderte sich das schlagartig. Der Schuh war eine Sensation – und das Ergebnis der Zusammenarbeit von LOWA und Tecnica, einem italienischen Familienunternehmen, das sich ab 1930 aus einer Schusterwerkstatt entwickelte und 1992 Mehrheitseigner von LOWA wurde.