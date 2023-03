Dass es um LOWA einmal schlecht bestellt war? Kann man sich heute kaum vorstellen, immerhin zählt die bayerische Schuhmarke zu den erfolgreichsten am Markt. Doch als die Jetzendorfer nach dem Zweiten Weltkrieg durch stark schwankende Lederpreise und -verfügbarkeiten in finanzielle Not gerieten, war es ein ehemaliger Lehrling, der die Firma wieder auf Kurs brachte: Josef Lederer. Bereits in den 50er Jahren ging er neue Wege, setzte auf die Zusammenarbeit mit Bergsteigern, stattete Expeditionen auf die schwierigsten Berge der Erde aus und konzentrierte sich auf die Entwicklung moderner Berg- und Skischuhe. Als einer der ersten investierte Lederer 1964 in innovative Techniken wie Vulkanisierungsmaschinen und Polyurethan-Spritzanlagen. Damit gelang es LOWA, Sohlen wasserdicht zu verkleben und Skischuhe aus Kunststoff statt aus Leder zu fertigen. Die Jetzendorfer stiegen damit zum Vorreiter der Branche auf – und tüftelten, durch den Erfolg beflügelt, fleißig weiter.