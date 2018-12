Winterfreuden in Tirol: Wandertipps

In der Olympiaregion Seefeld gibt es ab diesem Winter den ersten Winterweitwanderweg Tirols. In vier Tagen geht es auf knapp 50 Kilometern durch das Leutaschtal. Infos zum Weg und weitere Wintertipps in Tirol hier ...

Tirol lockt seit 2018 mit einem neuen, knapp 50 Kilometer langen Weitwanderweg für den Winter. Mit Start in Leutasch Burggraben führt der Weitwanderweg nach Kreith, Mösern und zur Wettersteinhütte, Ziel ist Leutasch-Weidach.

Zweimal übernachten die Wanderer auf diesem Weg in Pensionen oder Hotels, einmal auf der Hütte. Traumaussichten und urige Gastbetriebe runden die Tiroler-Wandertour ab. Allerdings ist sie nur wochentags und pauschal gebucht gehbar.

Weitere Infos: www.seefeld.com

Außerdem soll Tirol mit dem neuen Fahrplan der Deutschen Bahn künftig noch besser an Großstädte in Deutschland angebunden werden. Ab Dezember fahren wochenends ICE Züge direkt von Hamburg, Hannover, Dortmund, Köln und Frankfurt nach Innsbruck und Seefeld. Auch nach Hochfilzen gibt es eine Direktverbindung von Hamburg aus. Der Seefelder Bahnhof wurde anlässlich der Nordischen Ski-WM 2019 eigens ausgebaut.

Winterwandernächte im Stubaital

Durch tief verschneite Landschaften schlendern, die Stille genießen und nur das Knarren des Schnees unter seinen Füßen hören - das macht für viele die Faszination des Winterwanderns aus. Noch eine Spur faszinierender wird das Wandererlebnis bei Nacht. Genau das bieten die "Winter Wandernächte im Natur Aktiv Park Klaus Äuele" am 10. und 24. Januar 2019 in Neustift im Stubaital. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr und kostenlose Shuttle-Busse verkehren regelmäßig von Schönberg bis zum Veranstaltungsgelände hin und zurück.

Bergbahn inklusive im Tannheimer Tal

Rasanter Pistenspaß, entspannende Schneewanderungen oder der Genuss des Ausblicks von den Bergstationen – das alles ist im Tannheimer Tal im Angebot "Winterbergbahnen inklusive" schon inbegriffen. In den Zeiträumen vom 7. bis 24. Januar und vom 11. bis 14. März 2019 ist für jeden Gast, der einen Mindestaufenthalt von drei Nächten bucht, die Nutzung der Bergbahnen von Montag bis Donnerstag inklusive. Dabei können Skifahrer und Snowboarder alle Bergbahnen des Tannheimer Tals nutzen, für Wanderer öffnet das Ticket die Türen zu den Bahnen in Tannheim, Grän und Nesselwängle. In Nesselwängle wartet an der Bergstation außerdem noch eine 3,6 Kilometer lange Abfahrt für Rodler.

