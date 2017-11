Zum Saisonende wird es in den Dolomiten noch einmal richtig schön. Wir haben zehn tolle Reisetipps für Wanderer, Radfahrer und Gourmets! Außerdem könnt ihr direkt hier unser Sonderheft "Dolomiten" als E-Paper runterladen ...

Von den Almwiesen der Hochfläche Fanes bis hin zu den Klettersteigen im Grödnertal - in der Liste unten findet ihr einige traumhafte Ausflugsziele und Tourentipps für einen gelungenen Saisonausklang in den "bleichen Bergen".

Unser Tourenspecial "Dolomiten" zeigt euch darüber hinaus die schönsten Ecken und Wandermöglichkeiten in der Region - u.a. mit den schönsten Touren im Villnösser Tal, in der Lagorai, rund um Cortina, in den Pala-Dolomiten, Sextener Dolomiten und auf dem Friedensweg Sentiero della Pace: