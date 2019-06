Traumhafte Wandervorschläge und Bergtouren in den Alpen gibt es ab sofort wieder gebündelt in unserem neuen Sonderheft "Wanderparadies Alpen". Es ist für 6,50 Euro am Kiosk erhältlich - oder hier als E-Paper ...

In unserem neuen outdoor-Touren-Special findet ihr fundierte Infos, spannende Reportagen und imposante Bilder zu den schönsten Wanderzielen der Alpen. Die schönsten Hüttentouren sind ebenso dabei wie Wanderungen um den idyllischen Königssee, den Gardasee, Bergtouren in den Pragser Dolomiten oder den Tuxer Alpen in Tirol. Weitere Highlights im neuen Sonderheft: die Runde am Matterhorn in der Schweiz oder der GTA-Trek vom Piemont ans Mittelmeer. Außerdem stellen wir euch in diesem Heft auch eine Karwendel-Durchquerung mit Panoramen wie aus dem Bilderbuch vor!

Zu vielen Wanderungen sind darüber hinaus im hinteren Teil des Hefts die beliebten Tourenkarten zum Sammeln hinterlegt. Das Heft kostet 6,50 Euro und gibt es auch als PDF zum Download hier:

Die Highlights im Sonderheft Alpen:

Hüttentreks für Genießer: Top-Tipps für Wochenende und Urlaub

Stilles Allgäu: Alte Pfade neu entdeckt

Wandern in den Pragser Dolomiten

Panoramatouren in den Ötztaler Alpen

Karwendel: In 5 Tagen über alle Berge

Wilder Kaiser: Unterwegs auf dem Weitwanderweg "Kaiserkrone"

Runde am Matterhorn - einmal um Zermatt in der Schweiz

Paradetrek im Tessin: die Via Alta Vallemaggia

Best of Gardasee: die Top-Touren für Wanderer & Klettersteiggeher

Jetzt bestellen! Als Heft oder ePaper

Das neue outdoor Sonderheft Alpen ist ab sofort online und am Kiosk erhältlich.

Das neue Sonderheft in Deiner Nähe? Hier einen Händler finden: www.mykiosk.com

PDF-Download (siehe oben)





Ausrüstungstipps & Tests:

Die schönsten Alpenseen im Video:

Video: outdoor