Die meisten Kaltbadehäuser Schwedens stehen an der Küste, doch man findet sie auch an Flüssen und Seen. Stelzen tragen die Bauten mit Sauna, Umkleidekabinen, Terrasse und Leiter ins Wasser. Und die Schweden geben sich das Ritual bestehend aus Saunagang und Sprung ins kalte Wasser das ganze Jahr über, auch im Winter.

Das Wechselbad soll die Gesundheit fördern, die Produktion von Glückshormonen stimulieren und den Schlaf verbessern. Wer trotzdem lieber vom Ufer zuschaut, kommt in Schweden auch auf seine Kosten, denn viele Kaltbadehäuser bestechen durch eine beeindruckende Architektur. Der schwedische Tourismusverein STF hat die fünf spektakulärsten Badehäuser gekürt:

Badehaus von Varberg

Ein maurischer Palast mit Zwiebeltürmen und orientalisch anmutenden Fenstern (siehe Bild oben, Video unten). Gilt gemeinhin als Schwedens schönstes Kaltbadehaus! Das Kaltbadehaus von Varberg an der Westküste Schwedens ist die zweite Kopie des Badehauses, das hier ab 1866 stand, und erinnert an Varbergs lange Geschichte als Kur- und Badeort.

Badehaus von Ulricehamn

Das Badehaus von Ulricehamn in der Region Västergötland wirkt mindestens genauso harmonisch, wie das Badehaus von Varberg. Statt am Meer liegt es am See Åsunden.

Badehaus Karlshamn

Das Badehaus in der südschwedischen Küstenstadt Karlshamn gehört zu den modernen Exemplaren. Das kubische Ensemble passt sich mit seiner grauen Holzfassade der Umgebung aus Felsen, Klippen und Wasser an. Vom berühmten Architekturbüro "White Arkitekter" entworfen, ist es eine funktionale, abstrakte Interpretation eines nordischen Klassikers. Eröffnet wurde es 2015.

Kaltbadehaus von Bjärred

Nur zehn Jahre älter ist das Kaltbadehaus von Bjärred bei Lund, das über einen fast 600 m langen Holzsteg mit dem Sandstrand verbunden ist und ein eigenes Restaurant hat. Die Lage in der Meerenge Öresund verspricht eine großartige Aussicht.

Arctic Bath in Harads

Das neuste Highligt für hartgesottene Kaltbade-Fans wird das "Arctic Bath" im nordschwedischen Ort Harads, gelegen am Fluss Luleälv, das im Herbst 2019 eröffnet werden soll. Die kreative, kreisrunde Konstruktion steht nicht auf Stelzen, sondern liegt direkt auf dem Wasser auf und friert im Winter fest. Ein Wald aus stilisierten Baumstämmen rund um das Badehaus bildet eine markante Silhouette und erinnert daran, dass einst große Mengen Holz über den Fluss in die nächste Hafenstadt Luleå transportiert wurden.

Mehr Bilder & Infos zu den 5-Top-Kaltbadehäusern hier:

