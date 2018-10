Zwischen goldenen Stränden und bergigem Hinterland offenbart sich Mallorca als Mountainbike-Eldorado - wenn man die richtigen Trails kennt! Wo sich die besten durch den Osten der Insel Mallorca schlängeln, wissen die Guides von Camibike in Cala Millor. Täglich stehen eine gemäßigte und eine knackigere Radtour auf dem Programm, dabei geht es zum Beispiel zwischen Mandel- und Olivenbäumen durch das mal­lor­qui­nische Naturschutzgebiet Aubarca (ca. 52 km, 800 Hm) oder zu acht Buchten unterhalb des Gebirgszugs Sierra de Artá (54 km, 840 Hm). Komplettes Angebot: camibike.com

Wanderinsel Madeira

Rund 700 Kilometer westlich der marokkanischen Küste verwöhnt Madeira auch im Oktober noch mit Temperaturen bis 24 Grad. Wanderer, die die »Perle des Atlantiks« ganz unbeschwert erkunden möchten, buchen etwa bei Picotours eine Trekkingreise mit Gepäcktransport (8 Tage, ab 960 Euro inkl. Flug). Zu den Highlights der fünf Etappen (3–7 Std., max. 600 Hm) zählen die Levada de Furado, die durch geheimnisvollen Lorbeerwald fließt, die Bergkessel Caldeirão do Inferno und Caldeirão Verde sowie der Gipfelkönig Pico Ruivo (1862 m). Infos: picotours.de

Winterfreuden in Kalabrien

An der Südspitze des italienischen Stiefels scheint die Sonne an rund 320 Tagen im Jahr auf eine Landschaft, in der die Ausläufer des Apennins in das Ionische und Tyrrhenische Meer eintauchen. Wer die Region zu Fuß durchstreift, spürt oft noch Pioniergeist, denn unter den Wanderzielen gilt Kalabrien als Geheimtipp. Nicht verpassen: die rund sechsstündige Tour zum »Garten der Götter«, eine mit Panzerkiefern bewachsene Hochebene im Nationalpark Pollino sowie den gemütlichen Ausflug in die Raganello-Schlucht (2 Std.). Buch: Kalabrien, Rother 2018, 14,90 Euro

Ausrüstungshighlights:

Video: Die schönsten Wanderinseln in Südeuropa