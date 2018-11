Mehr zum Thema:

Equipment

Trekking

Wandern

Frühling

Ausrüstung

Mit guter Ausrüstung machen Touren doppelt Spaß. In diesem kleinen Ratgeber erklären wir, was man auf Wildnistreks bzw. auf Zelttouren mitnehmen sollte und welches Equipment sich in unseren Tests hervorragend bewährt hat ...