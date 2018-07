Trollkids: Die Marke und ihre Produkte

Trollkids - die Marke:

Trollkids ist eine junge Outdoor-Marke für Jungen und Mädchen zwischen 2 und ca. 14 Jahren und richtet sich damit an aktive, naturbegeisterte Familien.

Gegründet wurde die Outdoor-Marke im Jahr 2011. Das Unternehmen Top Sales GmbH ist seit dem sehr dynamisch gewachsen. Bis heute hat es Trollkids bei jungen Familien und ihren Kindern sehr gut etabliert. Auch wir konnten schon einige Produkte ausprobieren und sind bislang sehr zufrieden.

Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Rucksäcke von Trollkids sind nicht nur im eigenen Online-Shop auf trollkids.com erhältlich, sondern auch über namhafte Onlinehändler wie mytoys, amazon (siehe unten) und Shopping-Clubs wie limango etc. - immer öfter auch im stationären Sport-, Outdoor-, und Kinderbekleidungs-Fachhandel zu finden (Intersport Giessübel, Doorout Fulda, Sonnylemon Frankfurt u.v.m.)

Die Trollkids-Produkte:

Das Angebot von Trollkids umfasst Jacken, Westen, Shirts, Hosen, Winter- und Sommerschuhe für Kinder und Jugendliche, Accessoires wie Mützen und Handschuhe, aber auch Rucksäcke.

Trollkids Kids Oppland Jacket

Die Trollkids Kids Oppland Jacket ist eine wasserabweisende und winddichte Softshelljacke, die in den Größen 92 bis 176 angeboten wird. Sie ist flexibel-elastisch und flauschig warm. Wassersäule 6000 mm. UVP: 59,95 Euro.

Trollkids Kids Arendal Pant

Strapazierfähige, atmungsaktive Zip-Off-Trekkinghose aus robustem Baumwoll-Polyester-Mischgewebe. Um die Bewegungsfreiheit zu erhöhen, sind Stretch-Einsätze am Schritt, an der Hüfte und am Knie eingefügt. Preis: 49,95 Euro.

Trollkids Kids Trolltunga Hiker

Beim Trollkids Kids Trolltunga Hiker handelt es sich um einen wasserdichten, atmungsaktiven Wanderschuh mit Schnellverschluss. Er wird in drei verschiedenen Farbkombinationen, als halbhohe und hohe Variante (mid/low) in den Größen 28-40 angeboten. Preis: 54,95 Euro. Trollkids hat außerdem noch zahlreiche Wander- und Winterstiefel, sowie Sommersandalen für Kinder und Jugendliche im Programm.

Trollkids Kids Oslo T

Das leichte und schnelltrocknende Funktions-T-shirt Trollkids Kids Oslo T besteht aus einem Polyester-Baumwoll-Mischgewebe. Auch gegen Sonneneinstrahlung soll das T-Shirt dank seiner UV-Schutzfunktion UPF 30+ schützen. Material: 60% Baumwolle/40% Polyester, Preis: 19,95 Euro. Größen: 92-164.

Trollkids Kids Narvik Vest

Die mit Polyfasern gefütterte Trollkids Kids Narvik Vest ist warm, winddicht und wasserabweisend - ideal für aktive Kids im Frühjahr/Herbst oder in den Bergen, wo das Wetter schnell umschlagen kann. Preis: 54,95 Euro. Größen: 92-164.

