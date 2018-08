Mit einem neuen, interaktiven Tool auf dem Messestand will Jack Wolfskin die Marke und ihre Produkte für Besucher innovativ erlebbar machen und lädt darüber hinaus zu einem attraktiven Gewinnspiel ein. Auf der Messe werden u.a. nachhaltige Texapore Ecosphere Jacken für Frauen und Männer verlost. (Halle 6 / D80)

Neben Jack Wolfskin bieten aber auch viele andere Aussteller auf der TourNatur neue Ausrüstung und fachmännische Beratung zm Thema Wandern und Outdoor an. Insgesamt sind 265 Aussteller bei Deutschlands einziger Publikumsmesse für Wandern- und Trekking vertreten.

Traditioneller Höhepunkt der TourNatur-Messe ist die Verleihung der Qualitätszertifikate "Wanderbares Deutschland", in diesem Jahr am Samstag, 1. September, ab 11:00 Uhr.

21 kurze und 15 lange Wanderwege bekommen eine Urkunde

Mit dem gut 60 Kilometer langen Donauberglandweg, dem 1. Qualitätsweg Wanderbares Deutschland auf der Schwäbischen Alb, hat ein Weg sogar den Sprung in die europäische Spitzenklasse geschafft. Der Weg bekam während der TourNatur die Auszeichnung als "Leading Quality Trail - Best of Europe". Diese Wege sind auf europäischer Ebene das, was die Qualitätswege in Deutschland sind. Sie versprechen höchsten Wandergenuss, sind abwechslungsreich, oftmals naturbelassen und immer zuverlässig markiert.

Zum ersten Mal überhaupt gibt es jetzt auch im Nationalpark Bayerischer Wald kurze, thematische Qualitätswege "Wanderbares Deutschland". Mit dem "komfortwandern", dem "familienspaß", dem "naturvergnügen" und der "traumtour" deckt der Nationalpark nun sogar vier Themen ab.

Auch die Weitwanderwege Neckarsteig, Lieserpfad und Nibelungensteig erhielten Auszeichnungen.

Boom für Outdooraktivitäten hält an

Die Sehnsucht der Menschen nach Natur- und Outdoorerlebnissen scheint ungebrochen - dies versuchen die Veranstalter der Messe Düsseldorf an einem Standort zu bündeln: Denn parallel zur TourNatur (31.08. bis 02.09.2018) findet auch der CARAVAN SALON statt, eine der größten Messen für Wohnmobile, Wohnwagen und Camping-Equipment. Der Caravan-Salon 2018 ist von Samstag, 25. August, bis Sonntag, 2. September, jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Die Online-Tageskarte, gültig für TourNatur und Caravan-Salon, gibt es für Erwachsene für 15 Euro, Schüler, Studenten und CARAVAN SALON Club-Mitglieder zahlen online 11 Euro, und für Kinder (6 bis 12 Jahre) kostet das Online-Ticket sechs Euro. Alle Tickets, die online erworben werden, gelten für die eingetragene Person bis zu zwei Tage.

Aktuelle Informationen und Neuigkeiten gibt es im Internet unter www.tournatur.com und www.caravan-salon.de.

