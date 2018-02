OutDoor Messe ab 2019 in München

Die OutDoor-Messe findet dieses Jahr zum letzten Mal in Friedrichshafen statt. Termin: 17. bis 20. Juni 2018. In einem internen Abstimmungsprozess hat sich eine Mehrheit der Mitglieder der European Outdoor Group (EOG) dafür entschieden, die OutDoor-Messe ab 2019 am Standort München durchzuführen.

Der neue Veranstaltungsort für die OutDoor ist gefunden – es ist die Messe München. 65 Prozent der EOG-Mitglieder, die an der Abstimmung teilnahmen, stimmten für München ab. Die erste OutDoor-Messe in München wird also im Sommer 2019 stattfinden und dort mit einem neuen Konzept präsentiert.

Den Anfang der Messe-Neuausrichtung macht die Retail First-Initiative, die bereits 2018 in Kraft tritt und einen besonderen Fokus auf die Bedürfnisse des Fachhandels legt. Auch die Definition von Outdoor wird durch eine zusätzliche Stärkung der Outdoor Plus-Themen ihre Erweiterung erfahren.

Neben der reinen Fachmesse schafft die OutDoor ab 2018 auch neue Schnittstellen zur Interaktion mit den Konsumenten: So wird am 16. und 17. Juni in Messehalle B5 die Deutsche Meisterschaft im Bouldern vor Publikum ausgetragen. Darüber hinaus wird auch ein Festival am Bodenseeufer mit Vorführungen und sportlichen Aktionen globales Outdoor-Flair für jedermann und jedefrau in die Stadt Friedrichhafen sowie die Region bringen.

Die Messeorganisatoren führen nun weitere Branchengespräche, um die Neuausrichtung ab 2019 zu untermauern. Terminierung und Details werden zur anstehenden OutDoor 2018 bekanntgegeben. Auch in Friedrichshafen sind die Messe-Pläne im Bereich Outdoor noch nicht vom Tisch ...

Highlights der kommenden OutDoor-Messe 2018:

Die Buchungslage für die 25. OutDoor ist erneut auf einem Top-Niveau. Zum Anmeldeschluss Mitte Januar stand fest, dass zur Jubiläumsauflage rund 900 Aussteller aus über 40 Nationen vertreten sind.

Die OutDoor 2018 findet von Sonntag, 17. bis Mittwoch, 20. Juni 2018 in Friedrichshafen statt und ist nur für das Fachpublikum zugängig.

Weitere Informationen zur OutDoor 2018 unter: www.outdoor-show.de

Im Rahmen des OutDoor Industry Award vergibt eine internationale Jury auch 2018 wieder das Gütesiegel für die Top-Produkte des Jahres. Seit Anfang Februar können Anbieter von OutDoor-Produkten ihre Neuheiten für eine der begehrten Auszeichnungen anmelden, die im Rahmen der OutDoor, der weltweit führenden Fachmesse der Branche, am ersten Messetag (17. Juni 2018) vergeben werden. Neue Initiativen stärken den Fokus auf Start-Up-Themen. Darüber hinaus wird das Rahmenprogramm des Messe-Events durch die Vorträge der OutDoor Conferences verstärkt.

Alle Highlights der OutDoor-Messe 2018 werden wir euch dann wie gewohnt live von der Messe unter www.outdoor-magazin.com/outdoormesse präsentieren.

Die Top-Neuheiten für den Sommer 2018: