Wir haben die neuesten, leichten Schuhe, Rucksäcke und Zelte auf Herz und Nieren getestet. Außerdem im Heft: Best of Tirol, wild zelten im Schwarzwald, Skandinavien-Extra und unser neues Familien-Special "outdoor Family" ...

Wandern mit wenig Gepäck macht einfach mehr Spaß, sagt Ausrüstungsredakteur Frank Wacker. Statt von einem bleischweren Rucksack in die Knie gezwungen zu werden, läuft es fast wie von selbst. Dadurch kann man längere Strecken zurücklegen, und plötzlich kommen Ziele in Frage, die davor unerreichbar waren. Auch ermüdet die Muskulatur nicht so stark, und man fühlt sich insgesamt fitter - das steigert das Wohlbefinden und reduziert das Verletzungsrisiko.

"Mit der falschen Leichtausrüstung hört der Spaß allerdings schnell auf", so Wacker. In labbrigen Laufschuhen schmerzen die Füße schon nach wenigen Stunden, und ihre zu weichen Sohlen bieten auf nassem Gras oder Matsch kaum Halt – eine der häufigsten Unfallursachen im Gebirge.

Und wenn die hauchdünne Regenjacke schon nach wenigen Einsätzen leckt, haben Sie auch keine Freude mehr daran. Doch es gibt Produkte, die geringes Gewicht, Strapazierfähigkeit mit Komfort und hoher Funktionalität verbinden.

Diese zeigen wir in der Fotostrecke oben - von Schuhen über Bekleidung bis hin zu Rucksäcken und Zelten. Außerdem verraten unsere Leichtexperten die besten Tipps und Tricks, wie Sie Ihr Gepäck abspecken.

Weitere Themen im neuen Heft

Wanderparadies Tirol

Auf dem Wild Atlantic Way in Irland

Wandern im Lagorai-Gebirge

Heilbronner Höhenweg

Wild zelten im Hochschwarzwald

Test: Softshelljacken

Leserstory: Arctic Circle Trail in Grönland

Reparatur-Guide für Jacken und Hosen

Extras: Skandinavien-Special

outdoor Family

Weitere Tests der outdoor-Redaktion: