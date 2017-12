Mehr zum Thema:

Rucksäcke

Ausrüstung

Test

Rucksäcke, die hohen Tragekomfort mit reisetauglichen Features und schickem Look verbinden – die vermeintlichen Top-Modelle stellen wir euch im Rahmen unseres Rucksacktests in der aktuellen Ausgabe 01/2018 vor. In der Fotostrecke bekommt ihr erste Details zu den getesteten Rucksäcken für Hüttenwanderungen, Zelttouren und Reisen. Außerdem im Heft: die schönsten Treks der Welt ...