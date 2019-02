Wanderschuhe mit niedrigem Schaft und wasserdichter Membran gelten als idealer Partner für Touren aller Art. In der aktuellen Ausgabe 03/2019 haben wir jeweils acht Paar Schuhe für Herren & Damen getestet. Außerdem im Heft: Der Editors Choice Award der OUTDOOR-Redaktion - die Lieblingsprodukte des Jahres unserer Mitarbeiter & Redakteure ...

Schuhe zählen zu den begehrtesten Ausrüstungsgegenständen überhaupt. Spätestens alle zwei Jahre kaufen sich Outdoorer laut unseren Befragungen ein neues Paar. Dabei handelt es sich meistens um niedrig geschnittene und mit einer wasserdichten Membran ausgestattete Wanderschuhe um 170 Euro, die oft auch unter der Bezeichnung Multifunktionsschuh im Regal stehen. Kein Wunder, lassen sich doch mit vielen nicht nur Wanderungen bestreiten, sondern auch Trailrunning- oder Speedhiking-Runden drehen.

Einige Outdoorer tragen solche wandertauglichen Halbschuhe sogar als "Zustiegsschuh" auf dem steinigen und häufig steilen Weg zum heimischen Kletterfels. Andere ziehen sie zum Reisen oder Hundausführen bei jedem Wetter an. Und nicht selten sieht man die flachschaftigen Wanderschuhe selbst im Gebirge: an den Füßen von Hüttenwanderern und manchmal sogar Klettersteiggehern.

Dafür eignet sich aber längst nicht jeder Outdoor-Halbschuh, wie unser Test 2019 zeigt. »Die Unterschiede zwischen den Modellen sind zum Teil immens«, sagt outdoor-Ausrüstungsredakteur Frank Wacker. So liegen schon die Preise der acht Testpaare weit auseinander: zwischen 130 und 199 Euro. Auch beim Gewicht gibt es große Differenzen: Es liegt zwischen 650 und 1050 Gramm pro Paar. Dennoch tragen alle acht die Bezeichnung Leichtwanderschuh und versprechen hohe Bequemlichkeit, sicheren Halt und trockene Füße auf flachen wie steilen Wegen.

Drei Wochen lang haben unsere vier Testerinnen und Tester die Wanderschuhe täglich im Einsatz gehabt: im Alltag, auf teils gemütlichen, teils zünftigen Rucksackwanderungen, aber auch beim Joggen. Sie bewerteten Abroll- und Klimakomfort, Passform und Sitz, Stabilität und Halt sowie den Sohlengrip und Wetterschutz. Zeitgleich prüfte ein Gehsimulator die Wasserdichtigkeit zusätzlich im Labor (siehe Fotostrecke oben).

Den ausführlichen Testbericht lest ihr in der aktuellen outdoor-Ausgabe 03/2019 - oder im PDF zum Download hier:

Editors Choice: Unsere Lieblingsprodukte 2019

In der aktuellen Ausgabe stellen wir euch außerdem wieder unsere Top-Produkte des Jahres vor. Alles Ausrüstung, die sich in unseren Tests mehr als bewährt hat und zum besten zählt, was es derzeit auf dem Outdoor-Markt zu kaufen gibt - darunter ein sehr leichtes und durchdachtes Zelt von Slingfin (siehe Bild), ein komfortabler neuer Leichtrucksack von Vaude, der Nachfolger des Micro Carbon-Trekkingstocks von Leki oder die ultrawarme Daunenjacke Valandré Troll.

