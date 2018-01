Neue Thermos Ultralight-Trinkflaschen

Mit den neuen Ultralight-Isokannen von Thermos hat man sein Lieblingsgetränk immer mit dabei, egal ob heiß oder kalt. Gerade beim Sport oder bei Outdoor-Aktivitäten sind die kompakte Bauweise und das geringe Gewicht der bruchfesten Ultralights von unschätzbarem Wert.

Allen Ultralight-Produkten gemein ist die innovative Vakuum-Isoliertechnologie von Thermos, eine hochwertige doppelwandige Edelstahlkonstruktion, durch die der Inhalt seine Temperatur bis zu 24 Stunden beibehält. Die neuen Isolierbehälter kommen ohne Innenbeschichtung aus, sind geschmackneutral und frei von BPA und Schadstoffen. Nach dem Gebrauch wandern die Thermoskannen einfach in die Spülmaschine.

Isolier-Trinkflasche Ultralight, 1000 ml

Die sportlich designte Thermos-Isolierflasche besitzt ein Fassungsvermögen von einem Liter und wiegt nur 370 Gramm. Dank des integrierten Sports-Flow-Trinksystems kann man selbst in Action sauber und bequem trinken. Das Safety-Lock-System hält die Flasche 100 Prozent dicht, damit nichts ausläuft, wenn sie im Rucksack kippt.

Isolier-Trinkflasche Ultralight, 350 ml, 500 ml, 750 ml

Diese Ultralight-Isolierflasche von Thermos in reduzierter Sportoptik gibt es in drei verschiedenen Größen und Gewichtsklassen (165, 210 und 275 Gramm) für unterschiedlichste Ansprüche und Einsatzbereiche. Der Free-Flow-Verschluss ermöglicht bequemes Trinken, ist außerdem zerlegbar und einfach zu reinigen. Sein Safety-Lock-System verschließt die Flasche wie mit einer Versiegelung ein Auslaufen ist damit ausgeschlossen.

Isolierflasche Ultralight, 350 ml, 500 ml

Diese Ultralight-Isolierflasche von Thermos im silbernen Edelstahloutfit macht in jedem Umfeld eine tolle Figur. Sie ist in zwei verschiedenen Größen zu haben, beide Varianten fallen mit 240 beziehungsweise 275 Gramm in der Tasche kaum ins Gewicht. Praktisch: Der Deckel ist gleichzeitig der Trinkbecher und kann per One-Push-Button-Verschluss an der Flaschenöffnung ganz einfach und sauber befüllt werden.

Isolier-Trinkbecher Ultralight, 350 ml, 500 ml

Dieser glatte Thermos-Isolier-Trinkbecher fühlt sich in der Büro- oder Handtasche ebenso wohl wie im Sportrucksack. Das Easy-Flow-Trinksystem garantiert optimalen Durchlauf, der praktische Easy-Rotate-Verschluss kann zerlegt und damit einfach gereinigt werden. Die 350-ml-Variante wiegt nur 170 Gramm, die 500-ml-Variante nur 215 Gramm.

