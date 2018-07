Eurobike: 2019 doch wieder im September

Eigentlich sollte die Eurobike 2019 vom 31. Juli bis 3. August stattfinden. Jetzt ist die Messe allerdings auf den Zeitraum 4. bis 7. September verlegt worden – also an ihren ursprünglichen Termin Anfang September.

"Der Wunsch zahlreicher Marktteilnehmer, die Eurobike künftig wieder auf einen späten Termin zu verlegen, ist während und nach der vergangenen Messe massiv aufgetreten. Das greifen wir nun gerne auf und verlegen die Eurobike zurück auf den angestammten Termin Anfang September", erklärt Klaus Wellmann, Geschäftsführer der Messe Friedrichshafen die unerwartete Verschiebung.

Für eine Verschiebung vom Termin Ende Juli/Anfang August zurück in den September sprachen sich laut der Messe Friedrichshafen unter anderem der Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) und Komponentenspezialist Shimano aus.

Die Eurobike 2019 ist demnach vom 4. bis 6. September 2019 für Fachbesucher geöffnet. Am Samstag, 7. September findet ein Festival Day für Endverbraucher statt. Bereits am Dienstag, 3. September 2019 ist ein Medientag geplant. Außerdem sollen an diesem Tag Fachkonferenzen stattfinden.

Rückblick Anfang Juli 2018: Terminierung der Eurobike 2019 für Ende Juli/Anfang August

In den vergangenen Jahren hat sich viel bei der Durchführung der Leitmesse getan: Viele Hersteller verzichten schon seit einigen Jahren auf die Teilnahme der Messe in Friedrichshafen. Die Folge: über die Jahre sind immer weniger Fahrradhersteller an den Bodensee gekommen. Zuletzt gab es Kritik am Entfall des Zuschauertages - 2018 konnten nur Fachbesucher die neuesten Themen rund ums Rad entdecken.

Die Eurobike-Pressestelle teilt mit:

Basierend auf zahlreichen Gesprächen mit Industrie- und Handelspartnern sticht ein Votum der Branche deutlich heraus - der Wunsch auch alle Bikefans zukünftig wieder bei der Eurobike einzubinden. Die Frage nach dem "richtigen" Termin wird branchenseits aktuell auch für die Saison 2019 uneinheitlich bewertet und die Vorstellungen reichen von Juni bis September.

Eurobike-Bereichsleiter Stefan Reisinger erklärt das ausgewogene Verhältnis zur Terminfrage und die Neuausrichtung mit Fach- und Publikumsdialog (BtoBtoC): "Der Anfang August Termin 2019 ist aktuell die größte Schnittmenge der Branchen-Präferenz und das Votum für eine Messekonzeption inklusive Konsumentenansprache war eindeutig. Wir werden auch zukünftig Termin und Konzept der Eurobike agil handhaben um flexibel auf die Marktbedürfnisse zu reagieren."

"Der Termin Ende Juli/Anfang August 2019 ist sicherlich ein Kompromiss zwischen verschiedenen Interessenlagen. Wenngleich dieser Termin nicht ganz dem Wunsch-Termin des ZIV entspricht, halte ich die Verlegung nach hinten für einen ersten guten und wichtigen Schritt in die richtige Richtung und begrüße die Bereitschaft der Messeleitung, auch künftig dynamisch die Entwicklungen und Bedürfnisse der Branche zu berücksichtigen. Besonders freue ich mich über die Rückkehr zu einem Konzept, das eindeutig auch Verbraucher einbezieht. Damit wird der Stellenwert der Eurobike als weltweite Leitmesse der gesamten Fahrradbranche, bei der sich Industrie, Handel, Presse, Verbände, Forschung, Politik und Fahrradfahrer treffen, unterstrichen", erklärt Bernhard Lange, Präsidiumsmitglied des Zweirad Industrie Verbandes (ZIV) und Geschäftsführender Gesellschafter der Paul Lange & Co. OHG.

Besuchertag ist zurück

Ganz klare Zustimmung herrscht bei der inhaltlichen Ausrichtung der Eurobike 2019, die neben dem rein fachlichen Austausch an drei Werktagen am Samstag, den 3. August mit dem Publikumstag wieder die Konsumentenbegeisterung für das Fahrrad zelebriert. "Was bedingt durch die frühe 2018er Datierung der Fachmesse nicht vermittelbar war, wird zukünftig mit der Terminierung Anfang August wieder ermöglicht und das freut uns sehr", meint Stefan Reisinger. Zum weiterhin etablierten Zeitpunkt findet das Erfolgsformat der Eurobike Media Days statt. Im kommenden Jahr veranstalten die Messeorganisatoren den sportiven Neuheiten-Test für Journalisten aus aller Welt von Dienstag, 2. Juli bis Donnerstag, 4. Juli 2019. Zur Durchführung befinden sich derzeit mehrere attraktive Veranstaltungs-Orte in der Auswahl.

Video: Bike-Neuheiten 2018