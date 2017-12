Auch für die Wintersaison 2018 hat Lowa zahlreiche Neuheiten präsentiert. In unserer Fotostrecke zeigen wir die Highlights des kommenden Herbst/Winters ...

Was 1923 mit einer kleinen Produktion handgefertigter Haferlschuhe begann, entwickelte sich über die Jahre zu einem Unternehmen mit weltweiter Bekanntheit: Lowa fertigt Schuhe im Berg-, Outdoor- und Travel-Segment.

Im Bereich Berg- und Oudoor-Schuhe ist die Firma aus dem bayerischen Jetzendorf bei München heute in Deutschland Marktführer, entsprechend wurde die Kollektion für die kommende Saison auch deutlich erweitert.

Im Bereich All Terrain Sport stellen die Bayern nach den Modellen Lowa Innox Evo GTX und Lowa Aerox GTX nun auch den Lowa Maddox GTX vor. Mit Isarco III GTX, Oslo II GTX, London II GTX, Glasgow II GTX, Calceta II GTX, Barina II GTX, Alba II GTX und Fiss GTX stellt Lowa acht Schuhe in einem etwas urbaneren Look aus dem Bereich Cold Weather Boots vor.

Für Kinder kommen mit den Schuh-Modellen Calcetina GTX, Troll GTX und Yeti gleich drei neue Winterschuhe auf den Markt und im Bereich Travel präsentiert Lowa je zwei Varianten der Modelle Maine II GTX und Lowa Seattle GTX.

In unserer Fotostrecke (oben) findet ihr alle Lowa-Neuheiten für den Winter 2017/2018 im Detail.

