Die neue Radkollektion von Löffler für die kommende Wintersaison ist auf Rennradfahrer und Mountainbiker ausgerichtet.

Wir zeigen die Teile aus der neuen Kollektion:

Herren Bike Trikotjacke Ventsiro Windstopper Light

Die neue Trikotjacke von Löffler ist für ganzjährige Einsätze entworfen. Bei warmen Temperaturen sollen die Zip-Ventilationsöffnungen für Abkühlung sorgen. An den Schultern sind Reflektionsstreifen integriert. Für Wertsachen und kleine Snacks gibt’s zwei Taschen am Rücken. Die Windstopper-Jacke ist in verschiedenen Farben erhältlich. Der Preis liegt bei 169,99 Euro.

Bike Jacke GTX Concept

Damit der Regen den Fahrspaß nicht verdirbt, bietet Löffler Radfahrern mit der Bike Jacke GTX Concept eine neue Regenjacke. Deren 2-Lagen-Konstruktion mit Gore-Membran soll dauerhaft Wasser und Wind abhalten und eine Nachimprägnierung überflüssig machen. Laut Löffler genügt ein kurzes Schütteln, um die Außenschicht zu trocknen. Diese Außenschicht trägt passenderweise den namen Shakedry. Die weitere Eigenschaften der GTX Concept Jacke: leicht, klein, atmungsaktiv. Gummibund, Zip-Rückentasche und Reflektoren sind integriert. Einen Minuspunkt gibt es: Die empfindliche Oberfläche ist nicht geeignet für das Tragen von Rucksäcken. Das Modell ist für Herren und Damen erhältlich. Der Preis beläuft sich auf 249,99 Euro.

Herren Bike Trägerhose Motivation WS Softshell Warm

Die Trägerhose soll winddicht, wasserabweisend, isolierend und atmungsaktiv sein. Gleichzeitig will Löffler damit langlebige, schadstofffreie Qualität liefern. Das Sitzpolster nennt der Hersteller Comfort Gel Air. Es besteht aus dichtem Schaumstoff mit Gel-Pads und gelochter Oberfläche. An den Beinen sind reflektierende Zips vorhanden, die Schulterträger sind aus Netzmaterial. Kosten soll die Hose 179,99 Euro.

Herren Bike Trägerhose Thermoforte

Für winterliche Temperaturen bietet Löffler eine Netzträgerhose mit isolierender Polyesterwattierung am vorderen Oberschenkel. In der Kniekehle und am Unterschenkel ist das Material elastisch, vorne und am Gesäß winddicht sowie wasserabweisend. Für das Rückenteil verwendet Löffler ein schweißableitendes Futter. Das Sitzpolster besteht aus einer gelochten Oberfläche und dichtem Schaumstoff mit Gel-Pads. Preislich liegt die Trägerhose bei 199,99 Euro.

Bike Iso-Jacke Primaloft Mix

Eine Lösung für kalte Tage bietet die Iso-Jacke Primaloft Mix. Das Material ist laut Hersteller winddicht und wasserabweisend - dazu weich, leicht und schnelltrocknend. Reißverschlusstaschen gibt’s an Brust und Rücken. Damit die Jacke beim Fahren nicht hochrutscht, hat sie einen Radformschnitt mit Silikonbundabschluss. Die Bike Iso-Jacke Primaloft Mix soll langlebig und leicht zu pflegen sein . Der Preis: 199,99 Euro.

Herren Bike Langarmtrikot Scala

Zur neuen Radkollektion für Herbst und Winter gehören auch lange Trikots mit Silikonbundabschluss. Sie sollen atmungsaktiv, schnell trocknend und pflegeleicht sein. Ihr Stehkragen enthält Merinowolle, die für ihre hervorragende Wärmeisolation und eine hohe Feuchtigkeitsaufnahme bekannt ist. Für Habseligkeiten gibt es drei Rückentaschen. Der Preis beträgt 119,99 Euro.

Herren Bike Langarmtrikot Crush

Die gleichen Eigenschaften wie das Herren Bike Langarmtrikot Scala hat das Herren Bike Langarmtrikot Crush: Thermo-Innenverlours, Stehkragen mit transtex-Innenkragen, 3er-Rückentasche, Silikonbundabschluss, Reflektoren. Preis für das Herren Bike Langarmtrikot Crush: 109,99 Euro.

Damen Bike Langarmtrikot Starlite

Für Damen hat Löffler das Starlite designed. Das Langarmtrikot ist ebenfalls atmungsaktiv, schnell trocknend und pflegeleicht. Wie die Herrentrikots enthält der Stehkragen Merinowolle, die für ihre hervorragende Wärmeisolation und eine hohe Feuchtigkeitsaufnahme bekannt ist. Drei Rückentaschen schaffen Platz für Hausschlüssel, Smartphone, Proviant und mehr. Der Silikonbundabschluss soll unliebsames Hochrutschen verhindern. Der Preis: 109,99 Euro.

Neu: Löffler setzt GORE-TEX Active 2.0 ein

Löffler setzt für den kommenden Herbst und Winter erstmalig das dreilagige Material GORE-TEX Active 2.0 ein. Die Konstruktion soll dauerhaft wasser- und winddicht sein. Die damit gefertigten Produkte sind laut Löffler noch leichter als bisher, haben einen hohen Tragekomfort und haben ein geringes Packmaß. Außerdem soll das Material extrem atmungsaktiv sein.

