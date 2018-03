KEEN Terradora Ethos - neue Variante des beliebten Damenschuhs

KEEN hat seine frauenspezifische Terradora-Kollektion um ein luftiges Sommermodell erweitert: Den neuen Terradora Ethos ...

Mit der Anfang 2017 eingeführten Terradora-Kollektion für Damen konnte KEEN auf Anhieb einen beachtlichen Erfolg verbuchen. Ihr besonderes Design und die hervorragende Performance haben neue Impulse gesetzt und markierten den Beginn einer neuen Bewegung, die KEEN TrailFit nennt.

Damit ist gemeint, dass sich jeder Weg oder Pfad, in den Bergen oder mitten in der Stadt als Fitness-Trail nutzen lässt, um unter freiem Himmel etwas für die eigene Fitness zu tun. Um das ganzjährig zu ermöglichen, hat KEEN die Terradora-Kollektion um neue Styles erweitert. Mit ihnen kann Frau jetzt unabhängig von Wetter und Jahreszeit auf dem Trail fit bleiben und sich ins nächste Abenteuer stürzen.

Für Workouts an warmen Sommertagen hat KEEN die Kollektion SS18 um den Open-Air-Schuh Terradora Ethos erweitert – auch für unbeschwerte TrailFit-Workouts am und im nassen Element. Der Terradora Ethos (siehe Bild) bietet die für diese kompromisslos auf die weibliche Fußform maßgeschusterte Linie typische, erstklassige Passform mit perfektem Halt für den Fuß, kommt aber in einem luftigen Open-Air-Design daher. Damit ist dieser vielseitig einsetzbare Schuh ideal geeignet für Wanderungen und Workouts bei sommerlichen Temperaturen und auf jedem Untergrund.

Die wichtigsten Features im Überblick:

Quick dry Materialien & Cleansport NXT™ für natürliche Geruchskontrolle

griffige KEEN All-Terrain-Gummilaufsohle für ausgezeichnete Traktion

Auf den Frauenfuß angepasste, leichte EVA-Mittelsohle

herausnehmbares Fußbett aus doppelt verdichtetem PU-Schaum

Stabilisierungsplatte bietet leichtgewichtige Unterstützung

Erhältlich ist der KEEN Terradora Ethos in drei verschiedenen Farben zum Preis von 109,95 Euro.

Insgesamt umfasst die Terradora-Familie nun sieben unterschiedliche Styles, darunter auch der Terradora Classic WP, Terradora Pulse oder der Terradora Leather.

Die Terradora-Kollektion - speziell für Frauen entworfen

Jedes KEEN Terradora-Modell ist auf die Bedürfnisse der Frau gefertigt, optimal auf den weiblichen Fuß abgestimmt. So bietet eine geringere hintere Schafthöhe mehr Bewegungsfreiheit und zusätzliche Polsterkissen schützen die empfindliche Achillessehne. Der dadurch erzielte erstaunliche Tragekomfort wird schon beim ersten Hineinschlüpfen spürbar.

Ebenfalls die spezifsche Frauenfußanatomie berücksichtigend, ist der Ristbereich schmaler gestaltet, so dass der bis zur Ferse schmal konstruierte Leisten für ein Mehr an Halt und Stabilität auf Bergpfaden oder im Asphaltdschungel sorgt. Besonders auf steilen Anstiegen oder beim Abwärtsgehen. Egal, für welches Modell sich Frau entscheidet, alle bieten eine unglaublich gute, enganliegende Passform und zugleich unendliche Bewegungsfreiheit, eine hohe Reaktionsfähigkeit und hervorragende Dämpfung.

Die wichtigsten Features im Überblick:

Passform speziell für Frauen

Leichtes Obermaterial aus Mesh - wahlweise auch Synthetik und Leder

Gepolsteter Einsatz vermindert den Druck auf die Achillessehne

Fußbett aus doppelt verdichtetem PU-Schaum sorgt für höchsten Komfort.

Die dämpfende EVA-Mittelsohle schützt und stützt bei Workouts.

Die Gummilaufsohle mit geländegängigem Profil bietet sehr guten Grip auf losem Untergrund.

Die KEEN.Dry® Membran sorgt bei den Terradora Waterproof-Modellen für trockene Füße

Erhältlich ist der KEEN Terradora in verschiedenen Farben und Versionen zu Preisen zwischen 109,95 und 149,95 Euro.

