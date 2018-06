KEEN-Wanderschuhe: Alle Neuheiten 2019

Keen bietet in Europa mittlerweile ein umfangreiches Sortiment an Outdoor-Schuhen an - ab 2019 kommt nun das neue Flaggschiff namens "Karraig" auf den Markt. Wir zeigen euch diesen und weitere neue KEEN-Schuhe in der Fotostrecke ...

Sein Name ist Programm: Der KEEN Karraig Mid WP (gälisch für Fels, siehe Bild oben) ist das neueste Mitglied aus der Familie der in Europa gefertigten KEEN-Premium-Wanderstiefel. Er soll sich dank seiner hohen Stabilität und der festen Sohle auch für alpinere Abenteuer eignen - aber auch für ausgedehnte Rucksacktouren. Der Schaft ist aus hochwertigem Leder und Mesh gefertigt, mit Mesh gefüttert und mit der wasserdichten, atmungsaktiven KEEN.DRY-Membran sowie mit Cleansport NXT zur natürlichen Geruchskontrolle ausgestattet. Als Herrenschuh kommt der Karraig Mid WP ab Frühjahr 2019 zum Preis von 189,95 Euro auf den Markt.

Weitere KEEN-Wanderschuhe für 2019:

Ebenfalls aus der europäischen Fertigung stammt der brandneue Innate WP. Dieser erstklassig verarbeitete, lässig gestylte Midcut-Schuh liefert höchsten Komfort und beste Unterstützung bei einer Vielzahl an Outdoor-Aktivitäten - von Ausflügen ins urbane Umfeld bis hin zu Trips ins Gelände. UVP: 149,95 Euro.

Als agiler Hiker ist der brandneue KEEN Venture WP auf temporeiche Performance ausgelegt. Dieser leichte Funktionsschuh bietet eine Fülle an ausgereiften Features, die ihn für den Einsatz in ganz unterschiedlichen Terrains prädestinieren: Mesh-Obermaterial mit TPU-Verstärkungen, atmungsaktive, wasserdichte Membran und die KEEN.ALL-TERRAIN-Gummilaufsohle mit 4 mm starken Multifunktionsstollen. Dazu das neue KEEN KonnectFit-System zur Fersenstabilisierung. Den Venture WP gibt es ab 2019 für Herren als Halbschuh (UVP: 149,95 Euro) oder Stiefel (UVP: 159,95 Euro).

KEEN-Schuhe für Kinder

Außerdem baut KEEN das Sortiment an Kinderschuhen kontinuierlich aus, bspw. mit dem hier abgebildeten KEEN Torino II Mid WP. Im Sandalen-Bereich wird die beliebte Newport H2-Kollektion ergänzt durch Modelle in Kleinkinder-Größen. Alle KEEN Kids Sandalen sind mit ihrem Obermaterial aus schnell trocknendem Gewebe und einer strapazierfähigen, griffigen Gummilaufsohle bereit fürs Abenteuer am und im Wasser. Auch für kleine, ungeduldige Finger einfach handhabbare Schnellzugschnürungen und Klettverschlüsse ermöglichen einen sicheren Halt am Fuß. KEENs legendäre Zehenkappe macht große und kleine Füße immer noch glücklich und schützt sie verlässlich.

Weiterentwicklung bestehender Modelle

Der KEEN Terradora Sneaker ist ein neuer Sportschuh in sommerlichen Farben, der die Passform von KEENs frauenspezifischen Terradora-Modellen mit einem raffiniert-lässigen City-Look kombiniert. (UVP: 99,95 Euro). Mit dem neuen Terradora EVO hatte KEEN bereits zum Sommer 2018 seine äußerst beliebte, frauenspezifsche Terradora Kollektion erweitert und damit eine noch größere Auswahl an Modellen für temporeiche Sommerabenteuer präsentiert. Alles über den jetzt schon erhältlichen Damenschuh erfahrt ihr in unserem KEEN-TrailFit-Travel-Special - dort könnt ihr auch noch bis 26. Juni 2018 ein nagelneues Paar Terradora Evo gewinnen ...

Über KEEN Footwear:

Von der Frage getrieben, ob eine Sandale möglich sei, die trotzdem die Zehen schützt, gründete sich 2003 das amerikanische Unternehmen Keen und brachte mit der Newport einen Klassiker unter den Outdoor-Sandalen heraus.

Mittlerweile bedient Keen seine Kunden mit einem umfangreichen Sortiment an Outdoor-Schuhen. Hinter allen steckt dabei der Gedanke, die Menschen zum Nach-draußen-Gehen zu motivieren - und gleichzeitig bei der gesamten Produktion möglichst fair, verantwortungsbewusst und nachhaltig vorzugehen.

In unserer Fotostrecke (oben) präsentieren wir alle Keen-Neuheiten, darunter Schuhe und Stiefel aus den Kategorien Originals, Trailfit, Trailhead und Active Lifestyle.

