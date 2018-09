Jetzt am Kiosk: KARL 03/18

Foto: Cycle Store Zürich / KARL

Jetzt Rad fahren! So lautet der kurze und prägnante Claim unseres neuen Radmagazins KARL. In der dritten Ausgabe, die ab 19. September 2018 am Kiosk liegt, verraten unsere Kollegen, warum gerade jetzt der richtige Zeitpunkt zum Rad fahren ist.