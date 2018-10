Hardshell-Jacke selbst entwerfen: Salewa sucht Designer

Der Bergsportspezialist Salewa lädt zum Mitmachen ein: "Kreiere Teilbereiche einer Highend-Hardshell-Jacke, wie zum Beispiel die Kapuze und den Zipper ganz nach deinem persönlichen Gusto. Spiele mit den Farben und entdecke deine Lieblings-Kombination. Teile deine Ideen mit unserem Team aus Designern und Entwicklern und werde damit selbst Teil davon" heißt es bei den Südtirolern von 22. September bis zum 16. Oktober 2018.

Die Entwürfe, die bis zum 16. Oktober angenommen werden, treffen anschließend auf eine Jury der Bergsportmarke. Ein Team aus Designern, Produktentwicklern & Marketeers wählt die besten sechs Vorschläge aus.

Wer es mit seiner Jacke unter die sechs Favoriten schafft, erhält ein Ticket für die Alpinmesse Innsbruck, die vom 20.-21. Oktober stattfindet. Der Vortrag "Träume aus Stein" von Salewa-Athlet Simon Gietl ist dabei inklusive.

Im Gewinnpaket: Besuch der Alpinmesse Innsbruck

Auf der Alpinmesse erwarten Bergsteiger einen Szene-Treff der Austausch auf Augenhöhe über Alles, was am Berg beginnt, bietet. Dort geht es dann in die zweite Runde: Die Top 6-Jackenentwürfe werden im CAD verarbeitet und als digitale Musterteile vorgestellt. Die ausgewählten Teilnehmer und Zuschauer erleben vor Ort, wie das Salewa Design-Team arbeitet.

Welche Bergsportjacke am Ende des digitalen Weges schließlich ganz real vor seinem Designer liegt, entscheidet wiederum die Jury. Diese Gewinnerjacke wird produziert und als Unikat an den Gewinner übergeben. Jetzt Gestalten unter: designyourjacket.salewa.com

Weitere Informationen zur Alpinmesse Innsbruck: www.alpinmesse.info

