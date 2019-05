Mitmachen und einen Rucksack von GREGORY gewinnen!

Zulu & Jade heißen GREGORYs Top-Wanderrucksäcke, die 2019 ein völlig neues Tragesystem spendiert bekommen. Ihr wollt einen gewinnen? Dann macht mit und füllt das Formular weiter unten aus ...

Das neue FreeFloat System kombiniert ein belüftetes, offenes Rücken-Panel mit beweglich gelagerten Hüftflossen – für noch mehr Tragekomfort. Die vielseitigen Rucksäcke Zulu und Jade gibt es jeweils für Frauen und Männer in je fünf Größen und Gepäckvolumen von 28 bis 65 Liter. Die Preise liegen zwischen 150 und 220 €.

Belüftete Tragesysteme kamen bislang immer eher steif und mit wenig Beweglichkeit beim Gehen daher. Nicht so das neu entwickelte FreeFloat Tragesystem von GREGORY. Der Rucksack Spezialist bezieht den Trampolin-Rahmen für eine effektive Belüftung mit einem robusten, feuchtigkeitsableitenden Netzmaterial und kombiniert es mit beweglichen, dreidimensional geformten Hüftflossen, die sich der Körperanatomie anpassen. Sie machen jede Bewegung des Körpers mit und erleichtern das Gehen spürbar. Dabei ist das Tragesystem so stabil, dass es die Last effektiv auf den Hüftgurt überträgt. Das FreeFloat Tragesystem ermöglicht körpernahes und zugleich belüftetes Tragen - wie der Rucksack im outdoor-Test eindrucksvoll bewies (Testsieger 04/2019).

Die Schultergurte des Jade (Damen) sind etwas schmaler geschnitten, und die Form des Hüftgurtes ist der weiblichen Hüfte angepasst. Schnellen Zugriff auf den Inhalt gewährt bei Jade und Zulu der U-förmige Reißverschluss auf der Vorderseite. Praktische Extras wie Halterung für die Sonnenbrille am Schultergurt, Seitentaschen aus Stretch-Netzmaterial oder Halterungen für die Trekkingstöcke runden Zulu und Jade ab. Eine Regenhülle ist bei beiden Packs integriert. Wie immer bietet GREGORY jeweils Modelle für Frauen und Männer an. Weitere Infos und Bilder siehe Video:





Die neuen Rucksäcke Zulu und Jade eignen sich – je nach Größe – für Tagestrips, Hüttentouren oder echte Treks und sind bereits im Fachhandel erhältlich.

